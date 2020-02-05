Україна отримала тест-систему для виявлення нового коронавірусу – МОЗ

Україна отримала тест-систему, реагенти у складі якої дозволять проводити лабораторну діагностику нового коронавірусу на сучасному рівні, повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

«Набори розроблені в Німеччині з максимально можливим профілем виявлення для достовірного визначення зазначеного виду коронавірусу. У подальшому планується надходження додаткових реагентів від ВООЗ і закупівля за кошти державного бюджету», – йдеться в повідомленні.

У МОЗ уточнили, що діагностика буде здійснюватися виключно у випадках, що відповідають епідеміологічному і клінічному визначенню хвороби, зазначеному в рекомендаціях ВООЗ.

Також у міністерстві сьогодні відбулася селекторна нарада з керівниками обласних департаментів охорони здоров’я, учасники якої обговорили стан готовності системи охорони здоров’я до реагування на ситуацію із поширенням нового коронавірусу.

Число інфікованих коронавірусом 2019-nCoV сягнуло понад 24 тисяч. Близько 500 людей померли.

Спалах нового коронавірусу, який Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визнала глобальною надзвичайною ситуацією, виник у грудні в столиці китайської провінції Хубей у місті Ухань.

Водночас, на думку ВООЗ, рівень поширення нового коронавірусу з Китаю наразі не становить пандемії.