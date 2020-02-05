Спалах коронавірусу на лайнері біля Японії: на борту перебуває щонайменше 20 українців

Щонайменше 20 українців перебуває на борту заблокованого біля берегів Японії круїзного лайнера Diamond Princess через спалах коронавірусу інфекції 2019-nCoV. Про це Радіо Свобода повідомила людина, яка перебуває на судні.

За словами співрозмовника Радіо Свобода, корабель відправили на карантин на 14 днів. Згідно з даними порталу Marine Traffic, зараз лайнер стоїть у морі.

Люди із хронічними захворюваннями можуть звертатися із запитами на ліки, яких вони потребують.

Радіо Свобода звернулося до Міністерства закордонних справ України з проханням розповісти про стан здоров'я українців та заходи, яких Україна вживає для допомоги своїм громадянам.

На кораблі Diamond Princess виявили щонайменше 10 випадків захворювання коронавірусом з Китаю. Загалом на борту – понад 3,5 тисячі людей. Інфікованих транспортували до госпіталю.

Наразі пасажирів корабля та членів екіпажу продовжують перевіряти на можливість захворювання.

Число інфікованих коронавірусом інфекції 2019-nCoV сягнуло понад 24 тисяч. Близько 500 людей померли.

Спалах нового коронавірусу, який Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визнала глобальною надзвичайною ситуацією, виник у грудні в столиці китайської провінції Хубей у місті Ухань.

Водночас, на думку ВООЗ, рівень поширення нового коронавірусу з Китаю наразі не становить пандемії.