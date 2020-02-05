Коронавірус: загинули майже 500, захворіли понад 24 тисячі людей

На території материкового Китаю загальна чисельність померлих від нового коронавірусу становить 490 людей, повідомила китайська Національна комісія з охорони здоров’я. Ще 65 смертельних випадків зафіксовані в провінції Хубей, звідки і стала поширюватися хвороба.

Число інфікованих коронавірусом 2019-nCoV сягнуло понад 24 тисяч, інформує китайська влада.

Мільйонам китайців влада наказала не залишати їхні помешкання, значна частина провінції Хубей, де проживають понад 50 мільйонів людей, підпадає під карантинні заходи. Ще близько 20 країн повідомили про понад 175 підтверджених випадків захворювання, і вже є випадки передачі вірусу до людей, які останнім часом не відвідували Китай.

Рівень поширення нового коронавірусу з Китаю на даний час не становить пандемії, заявили у Всесвітній організації охорони здоров’я 4 лютого. За словами директорки Департаменту пандемічних та ендемічних захворювань Всесвітньої організації охорони здоров’я Сільві Бріан, на даний час «це епідемія з множинними вогнищами».