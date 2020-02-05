МОЗ повідомило, що 26 українців перебувають на круїзному лайнері у Японії, де виявили коронавірус

Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України повідомив, що на борту заблокованого через спалах коронавірусу біля берегів Японії круїзного лайнера перебувають 26 українців.

«Національний координатор з ММСП Японії повідомив 5-го лютого про 26 громадян України, які перебувають на борту вказаного круїзного лайнера. Було відібрано зразки у 237 пасажирів та членів екіпажу, послідовно проводиться їх дослідження. Наразі отримано результати тестування для 31 зразку, 10 з яких виявились позитивними на 2019-nCoV. Наразі Центр громадського здоров’я з’ясовує інформацію про наявність громадян України серед вказаних 10-ти підтверджених випадків», – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що Міністерство охорони здоров’я Японії переводить пацієнтів із підтвердженою інфекцією нового коронавірусу до діагностичних лікарень в Японії та здійснює протиепідемічні заходи на судні.

«Інші пасажири-члени екіпажу, у тому числі ті, хто очікує результатів, повинні залишатися на судні щонайменше 14 днів», – йдеться в повідомленні.

Про те, що українці, члени команди круїзного лайнера Diamond Princess, виявилися заблокованими біля берегів Японії через коронавірус Радіо Свобода повідомила людина, яка перебуває на судні. За офіційними даними, на борту – 3711 людей (команда і пасажири).

Число інфікованих коронавірусом інфекції 2019-nCoV сягнуло понад 24 тисяч. Близько 500 людей померли.

Спалах нового коронавірусу, який Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визнала глобальною надзвичайною ситуацією, виник у грудні в столиці китайської провінції Хубей у місті Ухань.

Водночас, на думку ВООЗ, рівень поширення нового коронавірусу з Китаю наразі не становить пандемії.