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05 лютого 2020, Київ 21:11
Новини | Події

МОЗ повідомило, що 26 українців перебувають на круїзному лайнері у Японії, де виявили коронавірус

На кораблі Diamond Princess виявили щонайменше 10 випадків захворювання коронавірусом з Китаю, зразки відібрали у 237 пасажирів та членів екіпажу

Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України повідомив, що на борту заблокованого через спалах коронавірусу біля берегів Японії круїзного лайнера перебувають 26 українців.

«Національний координатор з ММСП Японії повідомив 5-го лютого про 26 громадян України, які перебувають на борту вказаного круїзного лайнера. Було відібрано зразки у 237 пасажирів та членів екіпажу, послідовно проводиться їх дослідження. Наразі отримано результати тестування для 31 зразку, 10 з яких виявились позитивними на 2019-nCoV. Наразі Центр громадського здоров’я з’ясовує інформацію про наявність громадян України серед вказаних 10-ти підтверджених випадків», – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що Міністерство охорони здоров’я Японії переводить пацієнтів із підтвердженою інфекцією нового коронавірусу до діагностичних лікарень в Японії та здійснює протиепідемічні заходи на судні.

«Інші пасажири-члени екіпажу, у тому числі ті, хто очікує результатів, повинні залишатися на судні щонайменше 14 днів», – йдеться в повідомленні.

Про те, що українці, члени команди круїзного лайнера Diamond Princess, виявилися заблокованими біля берегів Японії через коронавірус Радіо Свобода повідомила людина, яка перебуває на судні. За офіційними даними, на борту – 3711 людей (команда і пасажири).

Медики у масках та захисному одязі на одній з палуб круїзного корабля Diamond Princess біля порту Йокогама
Медики у масках та захисному одязі на одній з палуб круїзного корабля Diamond Princess біля порту Йокогама
Медики швидкої допомоги та берегової охорони Японії в захисному спорядженні готуються до транспортування заражених пасажирів, які перебували на борту круїзного лайнера Diamond Princess, у порту Йокогама, 5 лютого 2020 року
Медики швидкої допомоги та берегової охорони Японії в захисному спорядженні готуються до транспортування заражених пасажирів, які перебували на борту круїзного лайнера Diamond Princess, у порту Йокогама, 5 лютого 2020 року

Число інфікованих коронавірусом інфекції 2019-nCoV сягнуло понад 24 тисяч. Близько 500 людей померли.

Спалах нового коронавірусу, який Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визнала глобальною надзвичайною ситуацією, виник у грудні в столиці китайської провінції Хубей у місті Ухань.

Водночас, на думку ВООЗ, рівень поширення нового коронавірусу з Китаю наразі не становить пандемії.

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