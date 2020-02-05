Дипломати стежать за ситуацією з українцями на круїзному лайнері, де виявили коронавірус – МЗС

У Міністерстві закордонних справ України у відповідь на запит Радіо Свобода повідомили, що посольство України в Японії вживає оперативних заходів у зв'язку з ситуацією довкола заблокованого через спалах коронавірусу біля берегів Японії круїзного лайнера з українцями на борту. У зовнішньополітичному відомстві обіцяють «забезпечення належного консульського супроводу справи».

«Зазначене питання перебуває на особливому контролі в Міністерстві закордонних справ та Посольстві України в Японії. Згідно з інформацією посольства, лайнер Diamond Princess знаходиться на рейді поблизу порту Йокогама (Японія). На судні оголошено карантин починаючи з 07:00 5 лютого терміном на 14 діб. Наразі на борту лайнера японські медики вживають заходів з метою проведення діагностування усіх, хто перебуває на судні. На борту лайнера перебувають 3700 осіб з 56 країн світу, з яких 2700 – пасажири, а решта – члени екіпажу», – йдеться в повідомленні.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що, за попередньою інформацією, на борту лайнера перебуває 25 громадян України, які є членами екіпажу судна.

Водночас раніше у Центрі громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України повідомили про 26 українців на борту лайнера.

Крім того, у МЗС зазначили, що влада Японії організувала «життєзабезпечення судна і людей на борту, працює служба психологічної підтримки».

«Після завершення карантину буде організовано додаткове обстеження, після чого прийматиметься рішення щодо залишення пасажирами борту лайнера», – йдеться в повідомленні.

Про те, що українці, члени команди круїзного лайнера Diamond Princess, виявилися заблокованими біля берегів Японії через коронавірус Радіо Свобода повідомила людина, яка перебуває на судні. За офіційними даними, на борту – 3711 людей (команда і пасажири).

Число інфікованих коронавірусом інфекції 2019-nCoV сягнуло понад 24 тисяч. Близько 500 людей померли.

Спалах нового коронавірусу, який Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визнала глобальною надзвичайною ситуацією, виник у грудні в столиці китайської провінції Хубей у місті Ухань.

Водночас, на думку ВООЗ, рівень поширення нового коронавірусу з Китаю наразі не становить пандемії.