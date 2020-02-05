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05 лютого 2020, Київ 21:10
Новини | Події

Дипломати стежать за ситуацією з українцями на круїзному лайнері, де виявили коронавірус – МЗС

Круїзний лайнер Diamond Princess стоїть на якорі біля порту Йокогама у Японії

У Міністерстві закордонних справ України у відповідь на запит Радіо Свобода повідомили, що посольство України в Японії вживає оперативних заходів у зв'язку з ситуацією довкола заблокованого через спалах коронавірусу біля берегів Японії круїзного лайнера з українцями на борту. У зовнішньополітичному відомстві обіцяють «забезпечення належного консульського супроводу справи».

«Зазначене питання перебуває на особливому контролі в Міністерстві закордонних справ та Посольстві України в Японії. Згідно з інформацією посольства, лайнер Diamond Princess знаходиться на рейді поблизу порту Йокогама (Японія). На судні оголошено карантин починаючи з 07:00 5 лютого терміном на 14 діб. Наразі на борту лайнера японські медики вживають заходів з метою проведення діагностування усіх, хто перебуває на судні. На борту лайнера перебувають 3700 осіб з 56 країн світу, з яких 2700 – пасажири, а решта – члени екіпажу», – йдеться в повідомленні.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що, за попередньою інформацією, на борту лайнера перебуває 25 громадян України, які є членами екіпажу судна.

Водночас раніше у Центрі громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України повідомили про 26 українців на борту лайнера.

Медики швидкої допомоги та берегової охорони Японії в захисному спорядженні готуються до транспортування заражених пасажирів, які перебували на борту круїзного лайнера Diamond Princess, у порту Йокогама, 5 лютого 2020 року
Медики швидкої допомоги та берегової охорони Японії в захисному спорядженні готуються до транспортування заражених пасажирів, які перебували на борту круїзного лайнера Diamond Princess, у порту Йокогама, 5 лютого 2020 року

Крім того, у МЗС зазначили, що влада Японії організувала «життєзабезпечення судна і людей на борту, працює служба психологічної підтримки».

«Після завершення карантину буде організовано додаткове обстеження, після чого прийматиметься рішення щодо залишення пасажирами борту лайнера», – йдеться в повідомленні.

На кораблі Diamond Princess виявили щонайменше 10 випадків захворювання коронавірусом з Китаю, зразки відібрали у 237 пасажирів та членів екіпажу
На кораблі Diamond Princess виявили щонайменше 10 випадків захворювання коронавірусом з Китаю, зразки відібрали у 237 пасажирів та членів екіпажу

Про те, що українці, члени команди круїзного лайнера Diamond Princess, виявилися заблокованими біля берегів Японії через коронавірус Радіо Свобода повідомила людина, яка перебуває на судні. За офіційними даними, на борту – 3711 людей (команда і пасажири).

Число інфікованих коронавірусом інфекції 2019-nCoV сягнуло понад 24 тисяч. Близько 500 людей померли.

Спалах нового коронавірусу, який Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визнала глобальною надзвичайною ситуацією, виник у грудні в столиці китайської провінції Хубей у місті Ухань.

Водночас, на думку ВООЗ, рівень поширення нового коронавірусу з Китаю наразі не становить пандемії.

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