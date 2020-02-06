Кількість загиблих від коронавірусу зросла до 565

Кількість загиблих від коронавірусу станом на четвер, 6 лютого, зросла до 565 осіб. Загальна кількість хворих становить майже 30 тисяч. Про це повідомляє влада Китаю.

На сьогоднішній день одужали близько 1200 чоловік. При цьому, вакцина від захворювання – ще не розроблена.

Сьогодні у Китаї розпочнуться клінічні випробування противірусного препарату «Ремдесівір». South Morning China Post пише, що у виробника препарату – інституту вірусології в місті Ухань – можуть початися проблеми з авторськими правами. У 2016 році «Ремдесівір» був розроблений американською компанією Gilead Sciences. При цьому препарат поки не був схвалений ніде в світі.

Спалах нового коронавірусу, який Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визнала глобальною надзвичайною ситуацією, виник у грудні в столиці китайської провінції Хубей у місті Ухань.

Водночас, на думку ВООЗ, рівень поширення нового коронавірусу з Китаю наразі не становить пандемії.