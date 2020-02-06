ВООЗ поставить в Україну тест-системи для виявлення нового коронавірусу – МОЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я поставить Україні тест-системи для виявлення нового коронавірусу гуманітарною допомогою. Про це журналістам на брифінгу повідомив директор директорату громадського здоров’я Міністерства охорони здоров'я Андрій Скіпальський

Окрім того, як зазначив представник МОЗ, Центр громадського здоров’я 5 лютого отримав тест-системи, які закупили за державний кошт.

«Набори розроблені в Німеччині з максимальним профілем виявлення для достовірного визначення цього виду коронавіруса. Системи дозволять протестувати 25-30 пацієнтів. Надалі плануються додаткові поставки тест-систем від ВООЗ в якості гуманітарної допомоги», – зазначив Скіпальський.

Він додав, що діагностику мають пройти ті, хто протягом місяця відвідував провінцію Худей і має симптоми ГРВІ за умови виключення інших видів вірусу грипу.

Число інфікованих коронавірусом 2019-nCoV станом на ранок 6 лютого сягнуло майже 30 тисяч, 565 людей померли. На сьогоднішній день одужали близько 1200 чоловік. При цьому, вакцина від захворювання – ще не розроблена.

Спалах нового коронавірусу, який Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визнала глобальною надзвичайною ситуацією, виник у грудні в столиці китайської провінції Хубей у місті Ухань.

Водночас, на думку ВООЗ, рівень поширення нового коронавірусу з Китаю наразі не становить пандемії.