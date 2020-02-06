Казахстан забороняє експорт захисних масок до Китаю на тлі поширення коронавірусу

Казахстан заборонив експорт захисних масок до сусіднього Китаю, який суттєво зростав на тлі спалаху коронавірусу.

Казахстан, який має з Китаєм кордон довжиною 1800 кілометрів, наразі не повідомив про жодний підтверджений випадок захворювання на новий коронавірус, але відправив до карантину десятки людей на час можливого інкубаційного періоду.

«Ми хотіли б відзначити, що деякі виробники та дистриб’ютори поводилися неетично. Вони продали свої запаси Китаю», – заявив речник міністерства охорони здоров’я 6 лютого.

За його словами, уряд також працює над забезпеченням імпорту масок для задоволення попиту в Казахстані.

Внаслідок коронавірусу 2019-nCoV у материковому Китаї загинули 563 людини, понад 28 тисяч захворіли. Двоє людей також загинули за межами материкового Китаю – один у Гонконзі та один на Філіппінах.