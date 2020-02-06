Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
06 лютого 2020, Київ 13:58
Новини | Міжнародні

Казахстан забороняє експорт захисних масок до Китаю на тлі поширення коронавірусу

На тлі поширення коронавірусу захисні маски стали дефіцитом

Казахстан заборонив експорт захисних масок до сусіднього Китаю, який суттєво зростав на тлі спалаху коронавірусу.

Казахстан, який має з Китаєм кордон довжиною 1800 кілометрів, наразі не повідомив про жодний підтверджений випадок захворювання на новий коронавірус, але відправив до карантину десятки людей на час можливого інкубаційного періоду.

«Ми хотіли б відзначити, що деякі виробники та дистриб’ютори поводилися неетично. Вони продали свої запаси Китаю», – заявив речник міністерства охорони здоров’я 6 лютого.

За його словами, уряд також працює над забезпеченням імпорту масок для задоволення попиту в Казахстані.

Внаслідок коронавірусу 2019-nCoV у материковому Китаї загинули 563 людини, понад 28 тисяч захворіли. Двоє людей також загинули за межами материкового Китаю – один у Гонконзі та один на Філіппінах.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG