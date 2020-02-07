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07 лютого 2020, Київ 17:28
Новини | Політика

Україна веде переговори про евакуацію 50 громадян з Уханя – МОЗ

Наразі зараження коронавірусом, епідемія якого спалахнула в провінції Хубей у Китаї, зафіксовано у понад 30 тисяч людей, близько 640 людей померли

Україна планує евакуювати близько 50 своїх громадян з китайської провінції, де спалахнула епідемія коронавірусу, зокрема з міста Уханя, і проводить з цього приводу переговори з урядом Китаю, повідомив в. о. генерального директора Центру громадського здоров’я Ігор Кузін.

За його словами, деталі перевезення оголосять на брифінгу 10 лютого.

Крім того, МОЗ направило додаткове замовлення Всесвітній організації охорони здоров’я на ще близько 30 тестсистем для виявлення коронавірусу, які мають бути доставлені наступного тижня.

Тим часом, на сайті посольства України в Китаї вказано, що найближчим часом має завершитися формування списків українських громадян на евакуацію з Уханя й інших міст провінції Хубей.

Наразі зараження коронавірусом, епідемія якого спалахнула в провінції Хубей у Китаї, зафіксовано у понад 30 тисяч людей, близько 640 людей померли. Переважна кількість випадків зафіксовані в Китаї, але інфікованих також виявили у 24 інших країнах світу.

Першу групу хворих на коронавірус прийняли в новозбудованій лікарні в Ухані – відео
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Першу групу хворих на коронавірус прийняли в новозбудованій лікарні в Ухані – відео

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