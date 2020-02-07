Кількість випадків зараження новим коронавірусом у Європі перевищила 31

Загальна кількість випадків зараження новим коронавірусом станом на 7 лютого досягла 31, повідомляє агентство Associated Press.

Про нові випадки повідомили у Великобританії, Німеччині та Італії.

Станом на п’ятницю в Китаї кількість загиблих від нового вірусу сягнула 636, підтверджено 31 161 випадок зараження. Ще два летальних випадки зафіксовані у Гонконзі та Філіппінах.

Окрім Британії, Німеччини та Італії, серед інших країн Європи, де підтверджені випадки зараження, Франція, Росія, Бельгія, Швеція, Фінляндія та Іспанія.

Спалах нового коронавірусу, який Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визнала глобальною надзвичайною ситуацією, виник у грудні в столиці китайської провінції Хубей у місті Ухань.

Водночас, на думку ВООЗ, рівень поширення нового коронавірусу з Китаю наразі не становить пандемії.