Радіо Свобода Daily: число інфікованих коронавірусом на заблокованому біля Японії лайнері з українцями зросло

Рада продовжує розгляд закону про ринок землі: що отримають українці?

Сьогодні, 7 лютого, Верховна Рада України продовжить розгляд у другому читанні законопроєкту про запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення.

У четвер депутати розглянули близько 180 поправок. Зранку до Верховної Ради на засідання фракції «Слуга народу» приїжджав президент Володимир Зеленський. За даними кореспондента Радіо Свобода, глава держави переконував фракцію, яка складає більшість у парламенті, дати голоси, необхідні для схвалення законопроєкту в другому читанні. У «Слузі народу» також сподіваються на підтримку «Голосу».

Експерти вбачають у документі низку недоліків та зауважують, що далеко не всі українські фермери готові до запуску ринку землі. Водночас вони припускають, що проєкт закону має багато шансів бути ухваленим.​

«Слуги народу» хочуть заборонити «пропаганду наркотиків». До чого тут пацієнти?

У новій сесії Верховної Ради на розгляд народних депутатів чекає розгляду законопроєкт, який збільшує терміни покарання за зберігання наркотиків і – вже не вперше – запроваджує відповідальність за їх «пропаганду». Громадські активісти та експерти протестують: вони побоюються, що такі зміни вдарять передусім по пацієнтах. І принагідно нагадують, що в Україні пацієнт може легально отримати морфін, але не медичний канабіс.

Слідами львівського палія: хронологія підпалу автівки журналістки Радіо Свобода

Одна з найрезонансніших подій серед тих, що сталися у Львові минулого тижня, – підпал автівки кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук. Це сталося в ніч з 29 на 30 січня. Того ж дня поліція відкрила провадження і назвала однією з основних версію злочину професійну діяльність журналістки. Вранці 6 лютого голова МВС Арсен Аваков заявив про затримання палія.

«Схеми в регіонах» вирушили «по гарячому сліду» у Львів, щоб зібрати максимум деталей на місці злочину: свідчення очевидців і записи з камер спостереження. Журналістам вдалося відтворити хронологію події тієї ночі – яка може допомогти встановити замовника злочину і його мотиви.

Чи завершився «випробувальний термін» міністра внутрішніх справ?

Радіо Свобода поцікавилося у президента України Володимира Зеленського, однак він не зміг відповісти на це запитання.

«Я не знаю, не маю що вам зараз відповісти. Ви знаєте, дуже багато речей, резонансних справ, які зараз є в суспільстві. Ми чекаємо на результат. Реальний, не на словах, а дієвий. І Шеремет, і Гандзюк , й інші такі дуже гучні кримінальні справи, тому давайте почекаємо. Треба результат», – сказав Зеленський у коментарі Радіо Свобода.

Додаток «Дія». Зеленський презентував водійські права у смартфоні

Мобільний додаток «Дія» представив президент України Володимир Зеленський разом з урядовцями. Нині у застосунку вже працюють електронні права і техпаспорт на автомобіль. До весни у ньому має з’явитися і цифровий паспорт громадянина України, пообіцяв міністр МВС Арсен Аваков. За словами Зеленського, «Дія» – це старт будівництва держави у смартфоні.

CБУ і Зеленський прокоментвали обшуки на «1+1»

Служба безпеки України заперечує порушення кримінального процесуального законодавства під час обшуків у редакції програми «Секретні матеріали» телеканалу «1+1», повідомляє пресслужба відомства. У СБУ вказують, що обшуки ніяк не вплинули на телеефір, а журналісти мали змогу продовжувати професійну діяльність.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що із ситуацією з обшуками на «1+1» дізнався «з новин».

«Я знаю наступну інформацію: йдуть слідчі дії Службою безпеки України через те, що в режимному об’єкті – це кабінет прем’єр-міністра України – був запис», – сказав Зеленський.

Число інфікованих коронавірусом на заблокованому біля Японії лайнері зростає

На борту заблокованого біля берегів Японії круїзного лайнера Diamond Princess новий коронавірус 2019-nCoV виявили у ще десяти людей. Таким чином число інфікованих подвоїлося. Результатів тестів ще 170 людей на даний час ще чекають.

Міністр охорони здоров’я Японії Кацунобу Като 5 лютого повідомив, що всі 3,7 тисячі людей на борту лайнера перебуватимуть там на карантині до 14 днів. Тих, у кого виявили вірус, перевели до лікарні. Число інфікованих може зрости в той час, як перевірки тривають.

Серед інфікованих коронавірусом осіб українців немає, повідомило Міністерства охорони здоров'я України.

На борту лайнера перебуває 25 громадян України. Вони є членами екіпажу. Фоторепортаж – за лінком.

Коронавірус і світова економіка: які наслідки матиме епідемія

Від нинішнього спалаху коронавірусу вже загинуло понад 560 людей. Майже всі з них – у Китаї, звідки й почалася епідемія цього вірусу. Поки працівники охорони здоров’я намагаються знайти вакцину, світом поширюються страхи, що наслідки можуть бути гіршими, ніж були від SARS – іншого схожого вірусу, який з’явився у Китаї майже двадцять років тому.

Лондонський Центр економіки і бізнес-досліджень попередив, що, якщо лікування не винайдуть найближчим часом, коронавірус може підірвати «крихке світове економічне відновлення». Які наслідки може мати епідемія – розповідаємо у матеріалі.

Британія готова надати відповідь на агресивність Росії

У Великій Британії запустили новий патрульний літак Королівських військово-морських сил «Посейдон», який, як заявляє командування, має використовуватись для захисту країни від російських балістичних ракет і російських підводних човнів. Командувач повітряних сил Королівського військово-морського флоту, головний маршал авіації Майк Віґстон у зв’язку з цим наголосив, що цей літак є відповіддю на дедалі більший авантюризм Росії в Європі й у Північній Атлантиці.

За словами британського маршала, ескадрилья нових літаків надасть Москві потужний сигнал, що Британія пильно стежить за конфронтаційними кроками Кремля і не забариться надати відповідь. Маршал Віґстон також заявив, що така поведінка Росії в останні 10 років посилюється, зокрема, в Україні й інших точках планети.

Захищайте свої кордони!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини й ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.