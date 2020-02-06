Британія готова надати відповідь на агресивність Росії

Лондон – У Великій Британії запустили новий патрульний літак Королівських військово-морських сил «Посейдон», який, як заявляє командування, має використовуватись для захисту Сполученого Королівства від російських балістичних ракет та російських підводних човнів. Командувач повітряних сил Королівського військово-морського флоту – головний маршал авіації Майк Віґстон у зв'язку з цим наголосив, що цей літак є відповіддю на дедалі більшу агресивність Росії.

За словами британського маршала, ескадрилья нових літаків надасть Москві безпосередній сигнал, що Британія пильно стежить за ворожими кроками Кремля і не забариться надати відповідь. Маршал Віґстон також заявив, що варто реагувати на авантюризм Росії, зокрема, в Україні та інших точках планети.

«Мисливець за підводними човнами» літак «Посейдон» став першим з дев’яти літаків, які надходять на озброєння повітряних сил Королівського військово-морського флоту у рамках британської оборонної програми осучаснення бойової техніки вартістю у 3 мільярди фунтів стерлінґів. Літаки цієї серії озброєні спеціальними антикорабельними ракетами і торпедами.

Перш за все, як зазначає командування Королівського військово-морського флоту, ескадрилья літаків «Посейдон» має поліпшити здатність відстежувати цілі противника над і під поверхнею морських рубежів Сполученого Королівства. 9 літаків «Посейдон» також розглядають як безпосередню відповідь дедалі більш ворожим діям російських підводних човнів біля берегів Британії. Фахівці військової справи зазначають, що рівень загрози, що її нині становлять російські субмарини у північній частині Атлантичного океану сягнув найвищої позначки з часів завершення Холодної війни.

Новий літак повітряних сил Королівського військово-морського флоту було представлено на авіабазі «Кінлосс» у Шотландії. Британське командування відверто визнає, що російський військовий авантюризм помітно посилився впродовж останніх 10 років.

Головний маршал авіації Майк Віґстон наголосив, що переозброєння і посилення здатності Сполученого Королівства протистояти російській загрозі надішле потужний сигнал Росії, який свідчитиме, що британські збройні сили перебувають у повній готовності і кожен агресивний крок Кремля не залишиться поза увагою.

«Нові літаки «Посейдон» постають британською реакцією на дедалі більший авантюризм і агресію Росії щодо її сусідів, а також далеко за межами російських кордонів. Упродовж останніх 10 років ми спостерігали дедалі активніші прояви агресивної поведінки Москви», – заявив головний маршал авіації Майк Віґстон.

«Літак «Посейдон» позначає повернення морських патрулів Королівських військово-повітряних сил. Я пишаюся тим, що ми знов захищатимемо безпеку наших морів цим літаком, який постає серйозною зміною»

Редактор з питань оборони шанованого британського часопису The Times Люсі Фішер вказує, що британське військове командування вже від певного часу, надто після анексії Росією українського півострова Крим і початку збройного конфлікту на сході України, наголошувало на негайній потребі здійснення вагомих кроків, спрямованих на протистояння і протидію російському авантюризмові біля берегів Сполученого Королівства. Російські субмарини та військова авіація неодноразово наближались впритул до британських територіальних вод, що зайвий раз підтверджувало актуальність переозброєння британського війська у плані змоги і готовності дати рішучу відповідь на агресивну поведінку кремлівського режиму.

«Прибув новий літак-розвідник Королівських військово-повітряних сил для того, аби протидіяти авантюризму Росії у північній частині Атлантичного океану»

Контр-адмірал Саймон Асквіт, командувач операціями Королівського військово-морського флоту, зазначив, що літаки нового покоління «Посейдон» стануть у буквальному розумінні очима і вухами британських військових на морі. Асквіт також додав, що переозброєння війська новими суперсучасними літаками має стати пересторогою для занадто активних планів Кремля і пересувань російських військових суден у цій частині світу.

Головний маршал авіації Майк Віґстон, між тим, заявив, що нехтування Росією міжнародним законодавством як в Україні, так і в Грузії і Сирії просто змушує британських військових постійно бути напоготові і поліпшувати оборонні здатності британського війська.

«Коли ми бачимо «послужний список» Росії упродовж останніх 10 років – від Грузії до Криму, а також в іншій частині України, і аж до того, що вони чинять вбивства на вулицях Сполученого Королівства, стає цілком очевидно, що ця країна аж ніяк не грає за правилами», – заявив Майк Віґстон.

Британський оглядач з питань оборони Джордан Максвелл вважає, що все те, що вчинив кремлівський режим в Україні, Сирії і ще деінде у світі, висуває на перший план вимогу пильності і готовності до будь-яких проявів ворожості з боку Москви. Переозброєння британського війська літаками «Посейдон» постає логічним кроком у правильному напрямку у ситуації, що складається, додає він. Протистояння і протидія російській загрозі, як на Максвелла, має відбуватися планомірно і повсякчасно у щільній співпраці з союзниками з Північноатлантичного альянсу.

«Агресивна поведінка Росії і зневага до міжнародних законів в Україні, Сирії і будь-де у світі вимагає адекватних кроків у відповідь»

Важливим моментом прийняття на озброєння британським військом літаків «Посейдон» є також співпраця з союзниками з НАТО, зокрема США та Норвегією. Саме ці дві країни також активно задіяні у протидії російській військовій активності в акваторії північної Атлантики. Відтак, згідно з планами британського командування, американська та норвезька військова авіація зможуть повністю використовувати британські авіабази у Шотландії. За словами контр-адмірала Саймона Асквіта, Росія здійснила доволі зухвалий крок, надіславши у жовтні минулого року 10 підводних човнів до Атлантичного океану, відтак цілком логічним рішенням британських військових було задіяти союзників з НАТО з метою приборкання російської загрози.