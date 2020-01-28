Їхати чи не їхати до Москви: дипломатична дилема британського прем'єра Джонсона

Лондон – У Британії жвавого обговорення зазнає тема щодо того, чи прийме британський прем'єр-міністр Борис Джонсон запрошення президента Росії Володимира Путіна відвідати Москву і військовий парад 9 травня цього року і чи взагалі варто туди їхати керівникові британського уряду. Оглядачі говорять про справжню дипломатичну дилему, бо ж відвідувати військовий парад у Москві – демонстративний показ російського «військового кулака» у час, коли Росія відверто порушує міжнародну стабільність, вдираючись, зокрема, до України, і надалі силою утримує територію сусідньої країни, що розглядається як певна легітимація російської агресії. Резиденція прем'єра, тим часом, повідомляє про те, що запрошення Путіна відвідати військовий парад у Москві і надалі розглядається і зважується.

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон постає перед доволі складним вибором у відповідь на запрошення президента Росії Володимира Путіна відвідати Москву і бути присутнім на військовому параді на Красній площі з нагоди 75-ї річниці завершення Другої світової війни. Водночас рішення прем’єра з цього питання розглядається під доволі прискіпливим кутом зору з огляду на низку дражливих моментів, пов’язаних з пропагандистською демонстрацією Кремлем своєї військової міці на тлі агресії в Україні, і доволі напружених відносин із членами західного альянсу. Підігрувати у цій ситуації путінському режимові, на думку оглядачів, очевидно значить у якийсь спосіб, навіть опосередковано, узаконювати окупацію Росією територій сусідніх країн, зокрема України і Грузії, а також агресивні кроки Москви у всьому світі.

Британський незалежний оглядач з питань оборони Джордан Максвелл зазначає, що рішення прем’єра Бориса Джонсона постає до певної міри «дипломатичним випробуванням на міцність британського уряду консерваторів у світлі брутального порушення кремлівським керівництвом міжнародно прийнятних правил поведінки та перекреслення усталених кордонів із використанням військової сили».

«Будь-яке повномасштабне перезавантаження відносин із Росією абсолютно неможливе без вирішення українського питання, це стосується і відвідин параду на Красній площі»

Крім того, у британському суспільстві не забули про отруєння подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії на території Англії з використанням хімічної зброї, в чому Британія звинувачує співробітників російської військової розвідки. Москва і далі відмовляється передати підозрюваних у здійсненні цього злочину, що, у свою чергу, серйозно позначається на напруженому стані відносин Лондона та Москви. І за умов всього цього участь прем’єра британського уряду в урочистостях, які включатимуть широкі посмішки і рукостискання з кремлівськими керівниками, виглядають доволі сумнівним дипломатичним кроком за обставин, що склалися.

Британський політик ліберал-демократ Стів Безант вважає, що британська дипломатія мусить перш за все зважити, аби відвідини британського прем’єра військового параду у Москві не стали ознакою вимушеного примирення і мовчазного схвалення російської агресії. Тому, як додає Безант, йдеться про серйозну дипломатичну дилему, над якою мусить замислитись британське керівництво.

«Борис Джонсон постає перед дипломатичною дилемою щодо запрошення Володимира Путіна на російський святковий військовий парад»

У Британії також замислюються над тим, що саме являтиме собою той демонстративний показ і хизування російською військовою технікою, а також марширування російських вояків на Красній площі під оплески представників кремлівського режиму. Дехто навіть вважає, що прийняття запрошення від Путіна зробить британського прем’єра кимось на зразок «підлеглого кремлівського керівника».

«Борис Джонсон розглядає запрошення того, хто дає йому гроші, відвідати військовий парад у Москві у травні цього року. Чи він ризикує образити свого «боса» Володимира Путіна?»

У зв’язку з цим варто згадати, що Володимир Путін, виступаючи у Єрусалимі, запропонував провести саміт лідерів Росії, Китаю, США, Франції та Сполученого Королівства, які є постійними членам Ради безпеки ООН. У дипломатичних колах подейкують, що цілком ймовірно Путін бажає поєднати все це з датою військового параду у Москві у травні.

На думку оглядачів, доволі показово, що президент Франції Емманюель Макрон, який впродовж останнього часу робив помітні зусилля, аби продемонструвати свою прихильність до Росії і Путіна, вже пообіцяв російському президентові бути у Москві на параді без жодних передумов. У цьому світлі розглядається ситуація, чи країни, яких у той чи інший спосіб зачепила російська загроза чи безпосередньо агресія, як от Україна, поставляться до того, що Росії таки дадуть провести той саміт навіть за умов накладених санкцій за анексію українського Криму і військової інтервенції на сході України.

З іншого боку, ухвалення британським керівництвом рішення, пристати на це запрошення Путіна чи його відхилити, формує значно ширшу перспективу для Сполученого Королівства, а саме: виокремлення власної незалежної закордонної політики у світлі виходу з Європейського союзу, наголошують аналітики. Попри все, додають, Лондон нині має приймати власні, подекуди надзвичайно складні і ризиковані рішення, вибудовуючи нові зв’язки з союзниками у всьому світі. Наразі офіційний Лондон підтвердив отримання запрошення на парад до Москви, додавши, що британське керівництво ще не надало жодної відповіді Кремлеві і нині вивчає, що саме становитиме собою ця подія у травні.