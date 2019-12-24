Британський прем’єр вважає неможливим «перезавантаження» відносин із Росією

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон визнав, що помилявся щодо Росії, і вказав, що більше не вірить у можливість «перезавантаження» відносини з Москвою на тлі багатьох розбіжностей між двома країнами. Про це британський лідер написав у статті в журналі British Spectator, опублікованій 23 грудня.

«Я справді думав, як, гадаю, і багато міністрів закордонних справ і прем’єр-міністрів раніше думали, що ми можемо розпочати знову з Росією. Що це велика країна, з якою ми боролися з фашизмом. Це дуже, дуже прикро, що я помилявся», – наголосив Джонсон, який був міністром закордонних справ Великої Британії з 2016 по 2018 рік і став прем'єр-міністром у липні 2019 року.

З такою заявою Борис Джонсон виступив після того, як 21 грудня під час візиту до Естонії сказав, що сподівається на поліпшення відносин з Росією, але у двох країн є «жахливі проблеми» у відносинах.