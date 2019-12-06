У Німеччині триває розслідування щодо «Боширова» та «Петрова»

У Німеччині триває розслідування щодо імовірних співробітників російської військової розвідки, яких у Великій Британії підозрюють в отруєнні подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в місті Солсбері. Про це повідомляє Der Spiegel.

За даними видання, розслідування під кодовим позначенням «Нові» веде генеральна прокуратура Німеччини і федеральна кримінальна поліція. Воно відкрите у зв’язку з тим, що російські громадяни, які в справі про отруєння Скрипалів фігурують під іменами Руслан Боширов і Олександр Петров, у 2014 році провели три дні в Німеччині, в районі Франкфурта-на-Майні. Крім того, журналісти Spiegel і група Bellingcat припускають, що в Німеччині були контакти у командира російської військової частини 29155, імовірного керівника «Боширова» і «Петрова». Йдеться про генерал-майора Андрія Авер’янова.

Spiegel нагадує про розслідування вбивства громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі, застреленого влітку цього року в Берліні. 3 грудня Bellingcat і його партнери повідомили, що, за їхніми даними, Хангошвілі застрелив російський громадянин Вадим Красиков, який приїхав до Німеччини з паспортом на чуже ім’я. У новому розслідуванні Bellingcat, оприлюдненому 6 грудня, стверджується, що він міг служити в загоні спецпризначенняя ФСБ «Вимпел». Німецька влада раніше звинуватила Москву в недостатній співпраці зі слідством у справі про вбивство Хангошвілі.

Сергій і Юлія Скрипалі були отруєні в березні 2018 року речовиною «Новачок». Вони вижили після тривалого лікування. Слідство у Британії підозрює в отруєнні російських громадян, які приїхали в країну за паспортами на імена Боширова і Петрова. Bellingcat і їхні партнери по розслідуваннях стверджують, що за цими іменами ховаються офіцери ГРУ Анатолій Чепіга і Олександр Мішкін. «Боширов» і «Петров» восени 2018 року давали інтерв’ю телеканалу RT, в якому заперечували причетність до замаху на Скрипалів. Відтоді вони не з’являлися на публіці.