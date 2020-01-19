Джонсон застеріг Путіна від нового застосування хімічної зброї проти Британії

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон застеріг російського президента Володимира Путіна від нового застосування хімічної зброї проти Британії, як це було в 2018 році під час отруєння нервово-паралітичною речовиною «Новачок» колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля.

Джонсон сказав про це під час своєї першої зустрічі з Путіним, відколи він очолив британський уряд влітку минулого року. Зустріч відбулася в кулуарах саміту в Берліні 19 січня.

В офісі Джонсона повідомили, що прем'єр дав зрозуміти Путіну, що відносини між країнами не нормалізуються доти, поки Росія не припинить своїх дестабілізаційних дій, «які загрожують Великій Британії і її союзникам та підривають безпеку громадян і колективну безпеку».

Як йдеться в повідомленні, Джонсон сказав Путіну, що «змін у позиції Британії щодо Солсбері немає – це було безвідповідальне використання хімічної зброї та кричуща спроба вбивства невинних людей на британській землі».

Джонсон додав, що вони з Путіним мають реагувати на питання безпеки, зокрема, щодо Лівії, Сирії, Іраку й Ірану. Водночас він наголосив, що цей діалог не означає, що відносини Лондона і Москви налагодилися.

Кремль відкидає звинувачення Британії в тому, що представники російської розвідки за допомогою хімічної зброї отруїли Скрипаля в британському Солсбері за його роботу з британською й іншими західними розвідками.

Скрипаль і його дочка Юлія, що також постраждала від отруєння, були в комі після нападу, а потім одужали і зараз переховуються.