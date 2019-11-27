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27 листопада 2019, Київ 21:44
Новини | Міжнародні

Організація із заборони хімічної зброї внесла до списку заборонених речовин «Новачок»

Організація із заборони хімічної зброї внесла «Новачок до списку заборонених

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Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) внесла нервово-паралітичну речовину «Новачок до списку заборонених. Про це повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок.

«Нідерланди, Канада та США невтомно працювали над досягненням сьогоднішнього результату: ОЗХЗ включила «Новачок» до списку заборонених речовин. Я повністю підтримую цю рішучу відповідь на хімічну атаку в Солсбері», – повідомив міністр.

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Влада Великої Британії вважає, що за спробою отруєння колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії нервово-паралітичною речовиною «Новачок» у березні цього року стоїть Москва.

У скоєнні нападу британська поліція підозрює двох росіян з іменами «Руслан Боширов» та «Олександр Петров». Британська влада заявляє, що це співробітники російської розвідки. Ці особи виступили в ефірі підконтрольного Кремлю телеканалу RT і заперечували причетність до інциденту, а також зв’язок із російською розвідкою.

Читайте також: Справжнє ім’я «Боширова» – полковник ГРУ Чепига. Всі деталі розслідування The Insider і Bellingcat

Група Bellingcat і російське видання The Insider опублікували розслідування, згідно з яким «Руслан Боширов» – це псевдонім полковника Головного розвідувального управління Росії Анатолія Чепіги. Bellingcat посилається на кілька джерел, знайомих із Чепігою, які підтвердили його особу.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова назвала розслідування Bellingcat і The Insider «новим вкиданням».​

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