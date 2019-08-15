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15 Серпень 2019, Київ 19:36
Новини | Міжнародні

Поліція Лондона повідомила про четвертого постраждалого від «Новачка» у Солсбері

Йдеться, зокрема, про поліцейського, який брав участь в розслідуванні отруєння колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля

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Поліція Лондона повідомила про четвертого постраждалого від отруєння нервово-паралітичною речовиною «Новачок» торік у британському Солсбері.

Йдеться, зокрема, про поліцейського, який брав участь в розслідуванні отруєння колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки. Тоді, крім Скрипалів, постраждав також поліцейський Нік Бейлі.

Згідно з повідомленням Скотленд-Ярду, четвертий потерпілий, на відміну від інших, отримав невелику дозу нервово-паралітичної речовини. Незабаром після цього він повернувся до виконання своїх обов’язків.

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Колишній полковник ГРУ Росії Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні в англійському Солсбері навесні 2018 року. Вони вижили, але застосовани проти них радянська нервово-паралітична речовина «Новачок» пізніше отруїла ще кількох людей, одна з постраждалих померла. Лондон офіційно звинувачує в причетності до події Кремль. У Москві всі звинувачення категорично відкидають.

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