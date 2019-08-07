Достатніх доказів причетності Путіна до отруєння Скрипалів поліція не має – Скотланд-Ярд

Президент Росії Володимир Путін, імовірно, особисто схвалив замах на Скрипалів, але достатніх доказів для висунення йому офіційних звинувачень у поліції Великої Британії немає. Про це 7 серпня заявили в Скотланд-Ярді, пише газета The Guardian.

«Ми офіцери поліції, і тому ми повинні виходити з доказів. Було багато припущень про те, хто несе відповідальність (за замах на Скрипалів – ред.), хто віддавав накази, і все це ґрунтується на людських уявленнях про Росію. Я маю спиратися на докази», – заявив голова контртерористичного підрозділу Скотланд-Ярду Ніл Басу.

Він зазначив, що поліція готова висунути офіційні звинувачення ймовірним виконавцям замаху, Олександру Петрову і Руслану Боширову, яких Лондон вважає співробітниками російської розвідки.

Колишній полковник ГРУ Росії Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні в англійському Солсбері навесні 2018 року. Вони вижили, але застосовани проти них радянська нервово-паралітична речовина «Новачок» пізніше отруїла ще кількох людей, одна з постраждалих померла. Лондон офіційно звинувачує в причетності до події Кремль. У Москві всі звинувачення категорично відкидають.