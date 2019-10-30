Росія заявляє, що оновлена атомна субмарина вперше випробувала міжконтинентальну ракету

Міністерство оборони Росії заявляє, що вперше здійснило тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети «Булава» із оновленої атомної субмарини «Князь Володимир» проєкту «Борей-А».

Відомство повідомило, що запуск ракети був здійснений із Білого моря біля Архангельська по полігону «Кура» на Камчатці.

«Політ ракети пройшов в штатному режимі, її навчально-бойові блоки прибули на полігон у встановлений час, що було зафіксовано засобами об'єктивного контролю», – заявили в Міноборони.

Віцеадмірал Олександр Моїсеєв заявив, що оновлена модель субмарини має з’явитися на озброєнні Північного флоту Росії наприкінці 2019 року після завершення випробувань.

Тест відбувся на тлі суперечки Москви та Вашингтона через вихід обох країн із угоди часів Холодної війни.

Договір РСМД, укладений 1987 року, заборонив США і тодішньому СРСР, наступником якого стала Росія, мати, виробляти і ставити на бойове чергування цілий клас ракет досяжністю від 500 до 5 тисяч 500 кілометрів. США вперше звинуватили Росію в його порушенні ще 2014 року.