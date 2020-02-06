Рада розглянула близько 180 поправок до законопроєкту про ринок землі і «закрилася» до завтра

Верховна Рада України 7 лютого продовжить розгляд у другому читанні законопроєкту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення».

Про це, закриваючи вечірнє засідання парламенту в четвер, повідомив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Голова фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко та позафракційна депутат Оксана Савчук все вечірнє засідання з 16:00 до 19:300 стояли у президії парламенту.

У четвер депутати розглянули близько 180 поправок до законопроєкту.

Сьогодні Верховна Рада продовжила роботу до 19:30 через розгляд законопроєкту про ринок землі в другому читанні.

Президент Володимир Зеленський зранку приїжджав до Верховної Ради на засідання фракції «Слуга народу». За даними кореспондента Радіо Свобода, глава держави переконував фракцію, яка складає більшість у парламенті, дати голоси, необхідні для схвалення законопроєкту в другому читанні.

13 листопада 2019 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення», яким пропонується запровадити ринок землі в Україні з 1 жовтня 2020 року. До проєкту закону було подано понад 4 тисяч поправок. Раніше в аграрному комітеті Ради ці поправки назвали «законодавчим спамом».