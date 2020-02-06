Зеленський у Раді переконав «слуг народу» підтримати ринок землі

Президент України Володимир Зеленський прибув зранку 6 лютого до Верховної Ради і відвідав засідання фракції «Слуга народу». Як передає кореспондент Радіо Свобода, глава держави переконав фракцію, яка складає більшість у парламенті, дати голоси, необхідні для схвалення у другому читанні законопроєкту про запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення.

Як очікує голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія процес ухвалення суперечливого закону може затягнутися до глибокої ночі, а можливо, й до ранку.

У першому читанні законопроєкт №2078-10 парламент ухвалив 13 листопада 2019 року. Документ передбачає, що ринок землі почне працювати з 1 жовтня 2020 року. Право власності на землю сільськогосподарського призначення матимуть: держава, територіальні громади, громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні і учасниками яких є українці, держава або громади.

Право власності на землю передбачене і для банків та кредитних установ, але виключно у випадку стягнення застави. Можливість придбання землі іноземцями з’явиться лише у разі схвалення цього на референдумі.