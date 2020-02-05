Арахамія про пошук голосів за ринок землі: підкупів не буде

У «Слузі народу» активно працюють з депутатами як своєї, так і інших фракцій, щоб переконати їх підтримати законопроєкт про ринок землі, який можуть винести на голосування у другому читанні вже 6 лютого.

«Будемо переконувати словом і ділом. Точно вам гарантую: не буде ніяких (підкупів депутатів – ред). Не може бути (грошових – ред.) заохочувань взагалі», – так голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія прокоментував те, що навіть не всі «слуги» готові підтримати законопроект.

«Зі всіма фракціями домовляємось, за винятком ОПЗЖ і «Батьківщини». Вони заважають. Неконструктивні абсолютно. Просто блокують. Думаю, що завтра теж будуть блокувати», – сказав він про роботу з іншими фракціями, які не мають наміру голосувати за законопроєкт.

При цьому Арахамія не спростував, але і не підтвердив інформацію про те, що під час розгляду законопроєкту про ринок землі у сесійній залі можлива присутність президента Володимира Зеленського.

«Поки що в мене такої інформації немає. Але якщо він буде приїжджати і буде заблокована трибуна, то навіщо йому приїжджати?» – сказав голова фракції.

Заступник голови аграрного комітету Павло Халімон у коментарі Радіо Свобода теж зазначив про активну роботу «Слуг народу» щодо залучення якомога більшої кількості голосів за законопроєкт про ринок землі: «Ми до сих пір намагаємося переконати тих колег, в яких ще позиція не сформована».

Одна з головних причин, через яку частина «слуг» і представники інших політичних сил відмовляються наразі підтримати законопроєкт – відхилення або ж взагалі ігнорування їхніх правок комітетом.

Утім, Павло Халімон запевнив у коментарі Радіо Саобода, що комітет «розглянув усі правки».

«Ми не змогли врахувати всі правки повністю, але врахували їх частково. Яким чином? Велика кількість депутатів подавали такі ж самі правки, як і фракція «Слуга народу». Тому, я вважаю, що вони враховані частково, оскільки вони відповідають за духом, за текстом, за змістом тим правкам, які подавали ми», – пояснив Халімон.

Верховна Рада 13 листопада проголосувала в першому читанні за проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення».

У ніч з 18 на 19 грудня на засіданні аграрного комітету через штовханину між народними депутатами із фракції «Опозиційна платформа – «За життя» Іллі Киви і фракції «Слуга народу» Андрія Мотовиловця довелося оголосити переву. Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко у цей час розкидала документи, які лежали на столі голови комітету, а пізніше назвала саме засідання незаконним.

Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення запроваджений у 2001 році. Його дія має завершитися 1 січня 2020 року, якщо Верховна Рада знову його не продовжить.

Відкриття ринку землі підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд та Європейський суд із прав людини. Продаж сільськогосподарської землі в Україні наразі офіційно заборонений.