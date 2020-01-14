Учасники протесту проти ринку землі перекрили вулицю Грушевського в Києві

Учасники акції протесту проти запровадження в Україні ринку земель сільськогосподарського призначення перекрили рух вулицею Грушевського в Києві, на якій розташовані будівлі Кабінету міністрів та Верховної Ради.

Частина демонстрантів із національними прапорами безперервно рухається пішохідним переходом на початку вулиці, біля стадіону «Динамо», чим унеможливлює рух транспорту.

14 січня поліцейські і нацгвардійці заступили на посилене чергування, щоб забезпечити мирне проведення запланованих акцій у центрі Києва, повідомив сайт столичної поліції.

«Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків», – ідеться в повідомленні.

Політичні сили, що входять до «Об’єднаного штабу захисту української землі» анонсували проведення 14–17 січня під Верховною Радою акцій протесту проти законопроєкту №2178-10 про продаж землі.