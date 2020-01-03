Друге читання законопроєкту про ринок землі може відбутися 14 січня – радник прем’єра

Верховна Рада може розглянути законопроєкт про ринок землі на пленарному засіданні 14 січня, повідомив радник прем’єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак.

За його словами, в парламенті дотримані всі процедурні норми для розгляду законопроєкту №2178-10.

«За регламентом текст до другого читання має бути наданий за 10 днів до дати розгляду. Тільки що порівняльна таблиця з’явилися на порталі ВР. Відповідно першого пленарного дня 14 січня парламент вже може проголосувати за земельну реформу. Тепер справа лише за політичною волею та бажанням зробити реформу сторіччя», – вказав Мушак.

Як повідомив радник, до 6 сторінок законопроекту було подано 4018 правок на 2528 сторінках, понад дві тисячі з них стосуються референдуму.

3 січня до парламенту був поданий законопроєкт про обіг земель сільгосппризначення №2278-10 з правками до другого читання. Він передбачає заборону іноземцям набувати право власності на земельні ділянки. Така заборона втратить чинність за умови схвалення продажу землі іноземцям на референдумі.