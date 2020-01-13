Разумков: законопроєкт про ринок землі поки не стоїть у порядку денному

Законопроєкт про ринок землі поки не стоїть у порядку денному, заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

«Станом на сьогодні цей законопроєкт не стоїть у порядку денному. Але ми йдемо до того, щоб розглядати всі закони, які є у порядку денному сесії. Але час у нас є для цього», – заявив Разумков.

Верховна Рада 13 листопада проголосувала в першому читанні за проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення».

Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення запроваджений у 2001 році. Його дія має завершитися 1 січня 2020 року, якщо Верховна Рада знову його не продовжить.

Відкриття ринку землі підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд та Європейський суд із прав людини. Продаж сільськогосподарської землі в Україні наразі офіційно заборонений.