«Надіюсь, любов вдасться» – «слуга народу» Сольський про підтримку «Голосом» ринку землі

У «Слузі народу» сподіваються на підтримку «Голосу» у голосуванні за законопроєкт про ринок землі у другому читанні (у першому читанні «Голос» цей законопроєкт не підтримав, зайнявши позицію «утриматись» – ред.). Про це у коментарі Радіо Свобода заявив член провладної фракції, голова аграрного комітету Микола Сольський.

«Я сподіваюся, що окрім «Слуги народу» будуть голоси інших фракцій. Хоча б частково. З «Голосом» ми близько, тому я надіюсь, що любов вдасться», – зазначив Сольський.

На уточнення, в чому саме у цьому питанні депутати «Слуги народу» знайшли спільну мову з депутатами «Голосу», голова аграрного комітету сказав, що «в багатьох моментах».

«Там є багато хороших речей, які подавались від «Голосу», які ми врахували, але як комітетські правки. І ми з ними не одну нараду проводили і вони досить наполегливі в тому, що вони хотіли би бачити. Я це ціную і сподіваюся на зворотній зв’язок так само під час голосування», – сказав Сольський.

На запитання про те, чому йому як голові аграрного комітету не вдалося переконати частину «слуг», які не мають наміру підтримувати законопроект у другому читанні, Сольський відповів: «Я спілкувався з більшістю, намагався (переконати – ред.). В кожного історії відрізняються, але, як на мене, все одно у більшості випадків є вплив міфів».

При цьому, на його думку, нинішній законопроєкт про ринок землі «вже перетриманий і опрацьований з усіх сторін», тому за нього варто якнайшвидше проголосувати.

У фракції «Голос», тим часом, не готові поки ні підтвердити, ні заперечити свій намір підтримати ринок землі у другому читанні.

«У нас була однозначна позиція ще під час першого читання. Для нас було дуже важко не підтримувати земельну реформу, тому що ідеологічно ми повністю за земельну реформу, але ми намагалися зробити закон краще. І наша категорична позиція дала можливість це зробити під час підготовки законопроєкту до другого читання. У нас є 4 ключові позиції, будемо наполягати на врахуванні кожної з них і вже коли будемо розуміти фінальний текст законопроєкту, будемо мати можливість відповісти на питання про те, як будемо голосувати», – розповів у коментарі Радіо Свобода Ярослав Железняк.

Верховна Рада 13 листопада 2019 року проголосувала в першому читанні за проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення».

У ніч з 18 на 19 грудня на засіданні аграрного комітету через штовханину між народними депутатами із фракції «Опозиційна платформа – «За життя» Іллі Киви і фракції «Слуга народу» Андрія Мотовиловця довелося оголосити перерву. Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко у цей час розкидала документи, які лежали на столі голови комітету, а пізніше назвала саме засідання незаконним.

Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення запроваджений у 2001 році. Відкриття ринку землі в Україні підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд та Європейський суд із прав людини. Продаж сільськогосподарської землі в Україні наразі офіційно заборонений.