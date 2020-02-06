Зеленський та Гончарук презентували «державу в смартфоні» – мобільний застосунок «Дія»

Президент Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Олексій Гончарук та міністерство цифрової трансформації презентували 6 лютого мобільний застосунок «Дія». Вже зараз у цьому додатку працюють електронне посвідчення водія та свідоцтво для реєстрації (техпаспорт) для автомобіля, повідомляє Урядовий портал.

«Дія» – це старт будівництва держави у смартфоні. Це те, про що ми мріяли: щоб держава була ефективною, майже непомітною, не створювала проблем, а навпаки була зручним сервісом. Українцям більше не потрібно буде витрачати час і нерви у нескінченних чергах адмінустанов», – сказав Олексій Гончарук.

Він додав, що метою уряду є протягом трьох років оцифрувати всі державні послуги, а 50 основних послуг – уже у 2020 році. Серед них – реєстрація ФОП (фізичних осіб-підприємців), юридичних осіб, послуги для перевізників і будівельників, а також послуг для власників авто.

За словами віцепрем’єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, Україна – четверта країна в Європі, яка запустила електронні права і техпаспорт. «Ми будемо другі в світі, хто запустить цифровий паспорт», – пообіцяв Федоров.

Мобільний застосунок «Дія» з 6 лютого може завантажити кожен охочий в App Store (https://apple.co/2uph1gb) або Google Play (https://bit.ly/31FQmIx).