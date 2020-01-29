Наявність е-посвідчення дозволятиме водію посадку на літак і в поїзд у межах України – Криклій

Електронне посвідчення водія можна буде використовувати для реєстрації під час подорожей літаком і поїздом у внутрішньому сполученні, повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

«Сьогодні ми зробили ще один маленький крок для зручності пасажирів у рамках великої реформи з цифровізації транспортних послуг. На засіданні уряду підтримали впровадження експерименту: під час подорожі поїздом, а також в аеропортах під час реєстрації та оформленні багажу на внутрішніх авіарейсах для посвідчення особи пасажира можна буде використовувати електронне посвідчення водія через додаток «Дія» у смартфоні», – сказав Криклій.

Він назвав новацію зручною, сучасною і такою, що «позбавляє пасажирів зайвого клопоту».

У грудні 2019 року Кабінет міністрів почав тестувати мобільний додаток «Дія». Зокрема повідомлялося, що з його допомогою можна буде використовувати цифрові документи замість пластикових.