Громадянин США помер в Ухані від коронавірусу – посольство

Громадянин Сполучених Штатів помер від нового штаму коронавірусу в китайському місті Ухань, повідомляє посольство США 8 лютого.

«Ми можемо підтвердити, що 60-річний громадянин США, в якого діагностували коронавірус, помер у лікарні в Ухані, Китай, 6 лютого», – заявив речник дипломатичного відомства.

За даними урядовців, це перший випадок смерті громадянина США через коронавірус 2019-nCoV. Відомо про 12 випадків захворювання серед громадян цієї країни.

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Кількість померлих від хвороби сягнули 722 людей. Всі вони, окрім двох, померли на території материкового Китаю. Один чоловік з Уханю помер на Філіппінах, ще один – в Гонконгу.

Китайське міністерство закордонних справ повідомляло про 19 інфікованих іноземців у Китаї, проте не уточнювало їхніх громадянств.

7 лютого МОЗ України заявив про переговори з Китаєм щодо евакуації своїх громадян з провінції Ухань, звідки почався спалах нового штаму коронавірусу.

Наразі зараження коронавірусом, епідемія якого спалахнула в провінції Хубей у Китаї, зафіксовано у понад 30 тисяч людей. Переважна кількість випадків зафіксовані в Китаї, але інфікованих також виявили у 24 інших країнах світу.