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08 лютого 2020, Київ 11:48
Новини | Суспільство

Коронавірус: на лайнері біля берегів Японії виявили ще трьох інфікованих

Службовці в захисних костюмах піднімаються на борт круїзного лайнера Diamond Princess, щоб забрати пацієнта до госпіталю. Порт Йокогама, 7 лютого 2020 року

Ще троє людей на борту лайнера Diamond Princess виявилися хворими на новий штам коронавірусу 2019-nCoV, повідомляють японські та західні ЗМІ з посиланням на міністерство охорони здоров’я Японії.

Відтак кількість підтверджених випадків захворювання на кораблі зросла до 64.

У міністерстві повідомили, що виявлених хворих – двох громадян Сполучених Штатів і одного громадянина Китаю – вже госпіталізували до медичних закладів.

За даними міністерства, близько 280 людей з 3 700, які перебувають на борту, перевірили на наявність вірусу.

Коронавірус на борту лайнера Diamond Princess. 25 українців серед екіпажу – фоторепортаж
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Коронавірус на борту лайнера Diamond Princess. 25 українців серед екіпажу – фоторепортаж

Круїзний лайнер Diamond Princess через коронавірус 2019-nCoV став на карантин у японському порту Йокогама. На борту лайнера перебували 3711 осіб. Серед них – 25 українців, які є членами екіпажу. Станом на 6 лютого підтверджено 20 випадків захворювання серед пасажирів та екіпажу

Міністр охорони здоров’я Японії Кацунобу Като 5 лютого повідомив, що всі 3,7 тисячі людей на борту лайнера перебуватимуть там на карантині до 14 днів.

Серед інфікованих коронавірусом осіб українців немає, повідомило Міністерства охорони здоров’я України. На борту лайнера перебуває 25 громадян України. Вони є членами екіпажу.

7 лютого МОЗ України заявив про переговори з Китаєм щодо евакуації своїх громадян з провінції Ухань, звідки почався спалах нового штаму коронавірусу.

Наразі зараження коронавірусом, епідемія якого спалахнула в провінції Хубей у Китаї, зафіксовано у понад 30 тисяч людей, близько 640 людей померли. Переважна кількість випадків зафіксовані в Китаї, але інфікованих також виявили у 24 інших країнах світу.

Гонконг сумує за лікарем, який попередив про коронавірус – відео
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Гонконг сумує за лікарем, який попередив про коронавірус – відео

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