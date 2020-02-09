Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
09 лютого 2020, Київ 18:12
Новини | Події

AP: в одного з українців на борту лайнера Diamond Princess виявили коронавірус

Загалом коронавірус виявили у 70 із 3 700 людей на борту Diamond Princess

В одного з українців на борту лайнера Diamond Princess виявили коронавірус 2019-nCoV, пише агентство Associated Press із посиланням на японську владу.

Серед нових захворілих на борту американська пасажирка віком 70 років та п’ять членів команди – громадянин України та четверо філіппінців.

Загалом коронавірус виявили у 70 із 3 700 людей на борту Diamond Princess.

Офіційно українська влада не коментувала інформацію про хворого.

Коронавірус на борту лайнера Diamond Princess. 25 українців серед екіпажу – фоторепортаж
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Коронавірус на борту лайнера Diamond Princess. 25 українців серед екіпажу – фоторепортаж

Круїзний лайнер Diamond Princess через коронавірус 2019-nCoV став на карантин у японському порту Йокогама. На борту лайнера перебували 3711 осіб. Серед них – 25 українців, які є членами екіпажу. Станом на 6 лютого підтверджено 20 випадків захворювання серед пасажирів та екіпажу

За даними МЗС України, на борту лайнера перебуває 25 українців. Вони є членами екіпажу.

Виявлений нещодавно вірус належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною.

Специфічного лікування і вакцинації від нової інфекції не існує. До пацієнтів застосовують симптоматичне лікування. Більшість людей видужує.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG