AP: в одного з українців на борту лайнера Diamond Princess виявили коронавірус

В одного з українців на борту лайнера Diamond Princess виявили коронавірус 2019-nCoV, пише агентство Associated Press із посиланням на японську владу.

Серед нових захворілих на борту американська пасажирка віком 70 років та п’ять членів команди – громадянин України та четверо філіппінців.

Загалом коронавірус виявили у 70 із 3 700 людей на борту Diamond Princess.

Офіційно українська влада не коментувала інформацію про хворого.

За даними МЗС України, на борту лайнера перебуває 25 українців. Вони є членами екіпажу.

Виявлений нещодавно вірус належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною.

Специфічного лікування і вакцинації від нової інфекції не існує. До пацієнтів застосовують симптоматичне лікування. Більшість людей видужує.