Кількість смертей від нового коронавірусу перевищила 900

За даними Національної комісії охорони здоров’я Китаю, станом на 10 лютого кількість загиблих від нового коронавірусу зросла до 908.

На території материкового Китаю 9 лютого зареєстрували 3062 нових підтверджених випадків зараження, тож загальна їх кількість зросла до 40171.

Міжнародна група експертів під егідою ВООЗ прямує до Пекіна, щоб допомогти у боротьбі з епідемією.

Як зазначає агентство Reuters, цими вихідними в Ухані від коронавірусу помер американець – він став першою підтвердженою жертвою – не китайцем.

Вірус поширився щонайменше на 27 країн та територій, заразивши понад 330 людей. Повідомлялося про два випадки смерті за межами материкового Китаю.

Напередодні в одного з українців на борту лайнера Diamond Princess виявили коронавірус 2019-nCoV, його зняли з лайнера.