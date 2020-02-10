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10 лютого 2020, Київ 07:59
Новини | Міжнародні

Кількість смертей від нового коронавірусу перевищила 900

Загальна кількість випадків заражень новим коронавірусом зросла до 40171.

За даними Національної комісії охорони здоров’я Китаю, станом на 10 лютого кількість загиблих від нового коронавірусу зросла до 908.

На території материкового Китаю 9 лютого зареєстрували 3062 нових підтверджених випадків зараження, тож загальна їх кількість зросла до 40171.

Міжнародна група експертів під егідою ВООЗ прямує до Пекіна, щоб допомогти у боротьбі з епідемією.

Як зазначає агентство Reuters, цими вихідними в Ухані від коронавірусу помер американець – він став першою підтвердженою жертвою – не китайцем.

Вірус поширився щонайменше на 27 країн та територій, заразивши понад 330 людей. Повідомлялося про два випадки смерті за межами материкового Китаю.

Напередодні в одного з українців на борту лайнера Diamond Princess виявили коронавірус 2019-nCoV, його зняли з лайнера.

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