На круїзному лайнері Diamond Princess виявили ще близько 60 випадків зараження коронавірусом – ЗМІ

На круїзному лайнері Diamond Princess, який стоїть на карантині біля берегів Японії, виявили ще близько 60 випадків зараження новим коронавірусом. Про це повідомили місцеві ЗМІ.

Таким чином, загальна кількість заражених становить приблизно 130.

Заражених евакуюють з корабля до місцевих лікарень.

Тих, хто залишився на кораблі, попросили залишатися в каютах, їм дозволяють ненадовго виходити на відкриті палуби. При цьому їх просять носити маски та триматися подалі один від одного поза каютами.

Напередодні в одного з українців на борту лайнера Diamond Princess виявили коронавірус 2019-nCoV, його зняли з лайнера.

За даними Національної комісії охорони здоров’я Китаю, станом на 10 лютого кількість загиблих від нового коронавірусу зросла до 908. На території материкового Китаю 9 лютого зареєстрували 3062 нових підтверджених випадків зараження, тож загальна їх кількість зросла до 40171.

Виявлений нещодавно вірус належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною.