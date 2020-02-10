Україна евакуює своїх громадян з Хубею – посольство в Китаї

Уряд України вирішив евакуювати своїх громадян з китайської провінції Хубей через поширення штаму коронавірусу 2019-nCoV, повідомило посольство України в Китаї.

«У зв’язку зі стрімким поширенням територією провінції Хубей небезпечного коронавірусу (2019-nCoV), Урядом України прийнято рішення про евакуацію громадян України зі згаданої провінції, в якій запроваджено карантин, в Україну. З цією метою, Україною 11 лютого цього року планується спеціальний чартерний рейс за маршуртом: місто Київ – місто Ухань (КНР) – місто Київ», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, евакуація добровільна – з провінції вивозять тих українців, які виявили таке бажання. Посольство просить їх мати напоготові паспортні документи, бути на зв’язку та чекати на дзвінок або повідомлення від дипломатичної установи в чаті популярного в Китаї месенждера WeChat.

«Нагадуємо, що по поверненні в Україну на Вас очікує обов’язковий 14-денний карантин», – зазначають у посольстві.

9 лютого стало відомо про першого українця, який захворів на новий коронавірус – він є членом екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess, що стоїть біля берегів Японії. Громадянина України зняли з лайнера та доправили до однієї з японських лікарень.

За даними Національної комісії охорони здоров’я Китаю, станом на 10 лютого кількість загиблих від нового коронавірусу зросла до 908. Загальна кількість заражених зросла до 40171.

Виявлений нещодавно вірус належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною.

Специфічного лікування і вакцинації від нової інфекції не існує. До пацієнтів застосовують симптоматичне лікування. Більшість людей видужує.