Радіо Свобода Daily: Хворого на коронавірус українця зняли з лайнера Diamond Princess

Радуцький: хворий на коронавірус українець знятий з лайнера Diamond Princess

Хворого на коронавірус українця зняли з лайнера Diamond Princess, що стоїть біля берегів Японії, повідомив народний депутат від «Слуги народу», голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький у Facebook.

«Наразі українець знятий з лайнеру, який перебуває на карантині біля берегів Японії, та перевезений до японської лікарні столичного регіону. Там він буде перебувати в ізоляції під відповідним медичним спостереженням щонайменше 14 днів. Міністерство охорони здоров’я України буде щоденно поінформоване про стан його здоров’я», – сказав Радуцький.

За його словами, дата повернення українців з Diamond Princess на Батьківщину ще не визначена, за ними встановлять медико-санітарне спостереження.

За даними МЗС України, на борту лайнера перебувало 25 українців. Вони є членами екіпажу.

Адвокат колишніх «беркутівців», звільнених у ході обміну, заявляє про їхнє повернення до України

Колишні співробітники спецпідрозділу «Беркут» Олександр Маринченко та Сергій Тамтура повернулися до Києва після їхнього обміну – про це повідомив 8 лютого адвокат Олександр Горошинський.

Горошинський оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці спільне фото з Маринченком і Тамтурою, а також фото і текст їхнього звернення до президента Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова і генерального прокурора Руслана Рябошапки.

У листі йдеться, зокрема, про вимогу скасувати закон про амністію для учасників Революції гідності. Його автори також заперечують свою відповідальність за загибель протестувальників під час розстрілів Небесної сотні в лютому 2014 року.

Танки для української армії: на що здатний модернізований Т-64 у війні з Росією

Т-64 – головний бойовий танк української армії. Машину почали випускати ще в 1960 роках минулого століття, але це не означає, що ЗСУ використовують старе радянське озброєння. Журналісти спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» вирішили розібратися – як Україна модернізує свої танки, як вони проявили себе у війні на Донбасі та чи можуть бойові машини української армії протистояти російським танкам.

«Ніколи не думали, що бути волонтером стане страшно». Волонтери про критику, вигорання та довіру

Герої проєкту Радіо Свобода «Є питання» – волонтери, які багато років допомагають військовим та людям, які постраждали внаслідок бойових дій на сході України. Вони розповідають чому обрали такий шлях, як трансформувалася допомога на сьомому році війні, що чують від критиків і як психологічно справляються із тим, що бачать під час поїздок на Донбас.

Проєкт «Є питання» – про життя. Його мета – показати, що хвилює різні групи людей. Детальніше дивіться у відео:

Мадридський клуб оштрафують через образи на адресу Зозулі

Апеляційний комітет Іспанської федерації футболу оприлюднив 7 лютого рішення щодо футбольного клубу «Райо Вальєкано», фанати якого вигукували образи на адресу українського футболіста Романа Зозулі.

Згідно з рішенням, клуб «Райо Вальєкано» має виплатити 18 тисяч євро штрафу та закрити частину своїх трибун для фанатів на наступних двох матчах.

Крім того, другу частину матчу проти «Альбасете», який зупинили через інцидент, команди мають дограти при порожніх трибунах. Клуб «Райо Вальєкано» має змогу оскаржити рішення комітету.

Президент Зеленський запросив папу Франциска в Україну

Президент Володимир Зеленський вперше відвідав Ватикан і мав аудієнцію з папою Римським Франциском. Він попросив понтифіка допомогти звільнити полонених українців на Донбасі, в Криму та Росії і запросив святішого отця відвідати Україну, зокрема її східну частину. Відбулася також зустріч у Державному секретаріаті Ватикану, де йшлося про «гуманітарну ситуацію і пошуки миру в контексті конфлікту, який від 2014 року гнітить Україну», інформує повідомлення ватиканського пресцентру.

Стали відомі перші фіналісти національного відбору на «Євробачення-2020»

У Києві обрали перших трьох фіналістів національного відбору на конкурс «Євробачення-2020», який відбудеться в Нідерландах.

За результатами першого півфіналу до фіналу вийшли:

Співачка Марина Круть (KRUTЬ), колектив GO-A та співачка Jerry Heil.

Другий півфінал національного відбору відбудеться 15 лютого. У ньому візьмуть участь: групи MOONZOO feat. F.M.F. Sure і FO SHO, виконавці Еліна Іващенко, Олександр Порядинський, GARNA, KHAYAT, David Axelrod і проєкт TVORCHI. А фінал національного відбору з визначення учасника конкурсу від України відбудеться 22 лютого.

Робот-хірург в Таллінні захищає пацієнтів від лікарської помилки

Сучасний робот-хірург проводить складні операції на хребті, після яких пацієнтів виписують з лікарні вже наступного дня. Естонія стала першою країною континенту, де з’явилося це унікальне медичне обладнання.​

Витинанки львівської художниці стали модним брендом в Україні та за кордоном

Львівській художниці Дарії Альошкіній-Старух вдалося витинанки з паперу зробити модним брендом. Її роботи знають не лише в Україні, але й у Франції, Кореї, Італії, Польщі. Паперові витинанки мисткині вражають красою, гармонією, змістом, майстерністю виконання.

Дарія Альошкіна – донька українських скульпторів із Вінниччини, дружина львівського митця Гордія Старуха, мама трьох дітей. Працює переважно з твердим папером, ножем, схожим на скальпель. Чому обрала витинанки? Як вдається бути креативною понад 12 років? Читайте в матеріалі.

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