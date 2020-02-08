Стали відомі перші фіналісти національного відбору на «Євробачення-2020»

У Києві обрали перших трьох фіналістів національного відбору на конкурс «Євробачення-2020», який відбудеться в Нідерландах.

Учасники виконували по одній пісні. Оцінювали їх члени журі та глядачі.

За результатами першого півфіналу до фіналу вийшли:

Співачка Марина Круть (KRUTЬ)

Колектив GO-A

Співачка Jerry Heil

Другий півфінал національного відбору відбудеться 15 лютого. У ньому візьмуть участь: групи MOONZOO feat. F.M.F. Sure і FO SHO, виконавці Еліна Іващенко, Олександр Порядинський, GARNA, KHAYAT, David Axelrod і проєкт TVORCHI.

А фінал національного відбору з визначення учасника конкурсу від України відбудеться 22 лютого.

65-й міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2020» відбудеться 12, 14 і 16 травня 2020 року в місті Роттердам (Нідерланди).

У «Євробаченні-2019» Україна участі не брала. У лютому того року Національна суспільна телерадіокомпанія і переможниця нацвідбору Maruv відмовилися підписувати контракт про участь у «Євробаченні». На адресу співачки лунала критика через те, що раніше вона їздила виступати до Росії і також мала заплановані концерти там у майбутньому.

У 2018 році від України на «Євробачення» поїхав співак Melovin. Він посів 17-е місце.

Загалом представники України двічі перемагали у пісенному конкурсі «Євробачення»: у 2016 році – співачка Джамала з піснею «1944», у 2004 році – Руслана з піснею «Wild Dances».