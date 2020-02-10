Виступ Katya Chilly судді назвали неформатним для «Євробачення»: немає приспіву як такого. Але він був вкрай неординарним, як і сама співачка. Її номер більше зрозумілий і вражаючий за енергетикою, якщо дивитися його із зали. На сцені разом із співачкою та її колективом виступив шаман з лісів Амазонії у Перу, який виконав ритуал з очищення від негативної енергії, як він сам пояснив пізніше. Katya Chilly вважає, що її пісня несе просвітлення. Початок пісні «Піч» – це слова, які, як стверджує Катя Чілі, вона записала з вуст свого сина Святозара. У фінал нацвідбору «Євробачення-2020» співачка не потрапила.