Закулісся «Євробачення-2020» із Katya Chilly, Jerry Heil та KRUTЬ

Глядачі першого півфіналу національного відбору «Євробачення-2020» виходили із залу з різними емоціями: хтось засмучений, хтось – у піднесеному настрої, але опитані сходилися на думці, що результати є чесними.

Із першої вісімки учасників у фінал національного відбору пройшли Марина Круть (KRUTЬ), гурт GO-A та співачка Jerry Heil.

Журналісти Радіо Свобода поспілкувалися із учасниками між виступами та зазирнули за лаштунки прямого ефіру.

А от гурт CLOUDLESS не пройшов до фіналу попри те, що зі сцени на їхню адресу неодноразово лунали схвальні відгуки типу «фаворити фанів Євробачення», «виступ формату Євробачення» та передрікання майбутнього фіналу.

CLOUDLESS отримав рівну кількість балів від суддів та глядачів – по п’ять.

Суддівська оцінка могла бути вищою, бо два члени журі віддали гурту високі бали, а от Тіна Кароль поставила двійку з восьми.

Чимало глядачів із зали нацвідбору сумували з цього приводу, їм сподобався виступ гурту. Але деякі глядачі зізнавалися, що самі при цьому не голосували, а сподівалися на вибір інших.

Взагалі оцінки суддів практично збіглися із оцінками глядацького голосування.

Так Assol отримала найнижчий бал як від журі, так і від глядачів. На відборі її розкритикували за подачу пісні. Assol співала про необхідність зберегти світ і про екологію, як вона сама зазначала. Але на думку суддів її виступ не зміг розкрити цю ідею. Критика від журі майже довела співачку до сліз, але вона втрималася.

Виступ Katya Chilly судді назвали неформатним для «Євробачення»: немає приспіву як такого. Але він був вкрай неординарним, як і сама співачка. Її номер більше зрозумілий і вражаючий за енергетикою, якщо дивитися його із зали.

На сцені разом із співачкою та її колективом виступив шаман з лісів Амазонії у Перу, який виконав ритуал з очищення від негативної енергії, як він сам пояснив пізніше.

Katya Chilly вважає, що її пісня несе просвітлення. Початок пісні «Піч» – це слова, які, як стверджує Катя Чілі, вона записала з вуст свого сина Святозара.

– Колись раночком ми прокинулися і він запитав мене те, що я проговорила на самому початку пісні. Я записала в зошит: «Ма, де корінні народи? Де звірі? Я знаю Бога чи вірю?», – розповіла в коментарі Радіо Свобода Katya Chilly.

Головна теза кожної відповіді співачки – необхідність нести добро і любов.

Майже всі учасники першого півфіналу нацвідбору «Євробачення» представили пісні-місії, які несуть певну ідею.

І лише один учасник заспівав пісню про кохання – це Gio. В основу композиції він поклав особисту історію без «хеппі енду». І він отримав занадто низькі бали, аби пройти далі.

Гурт GO-A підкорив суддів і глядачів своїм виступом в стилі етнофолк. Вони виходять у фінал з другої сходинки.

Етно-мотиви все більше стали використовувати українські виконавці і приходити із цим на «Євробачення». Одними з перших на сцені нацвідбору таким стилем публіку підкорив гурт YUKO минулого 2019-року.

Jerry Heil минулого року не потрапила до нацвідбору «Євробачення 2019», але за рік стала популярною, переважно, завдяки треку «Охрана, отмєна».

За цей рік Яну Шемаєву з псевдонімом Jerry Heil стали запрошувати на корпоративи, зокрема і до політиків, як от на передноворічний з’їзд-корпоратив партії «Слуга народу».

Вона взяла участь у зйомках різдвяного концерту Тіни Кароль.

Можливо тому Jerry Heil і відповідає на питання як зірка.

Радіо Свобода: Ваша пісня на нацвідборі про веганство. Яке питання про веганство вас найбільше бісить?

Jerry Heil: Коли інтерв’ю починають з фрази: «Ваша пісня на нацвідборі про веганство».

Майже в кожному інтерв’ю Яна підкреслює, що є веганкою, хоча виросла в сім’ї м’ясників. У пісні вона передає суть певного стереотипного ставлення до тих, хто не їсть м’яса. При цьому Jerry Heil додає, що пісня не лише про веганство, а про толерантність і відкритість українців до всього прогресивного.

Бандуристка і співачка Марина Круть набрала найбільше балів як від журі, так і від глядачів.

Круть сама пише свої пісні. Вона має спільні роботи як з Віктором Павліком, так і з гуртом «Хамерман знищує віруси», і пишається цим.

Марина Круть: Я думаю, що такі дуети для мене були просто необхідні. Я люблю і «Хамерман знищує віруси» і Віктора Павліка. І це дуже добре, що в мене в телефоні є номер Віктора Павліка і я можу завжди йому подзвонити. Також я можу подзвонити «Хамерман знищує віруси». Це друзі, перш за все, і такі колаборації потрібні, щоб змити всі стереотипи.

Радіо Свобода: Чому ваші пісні не розходяться, як та ж сама «Охрана, отмєна»?

Марина Круть: Я не женуся за хайпом, я не женуся за тенденціями, які минуть на післязавтра. Я не поп-співачка, я митець і артист, в моїх руках величезна сила українського народу, в моїх руках бачення як перевернути багато кліше, моє завдання створювати прекрасне. Про «фідбек» (зворотній відклик – ред.) як тільки починаєш думати. Він від тебе йде.

І глядачі, і артисти зізнаються у тому, що однією із родзинок шоу є коментарі ведучого Сергія Притули. Якщо глядачі очікують на них із нетерпінням, то учасники – із побоюванням опинитися в незручному становищі.

Перший півфінал нацвідбору відбувся без політичних скандалів. Цього року умовою участю всіх артистів є відсутність концертів у Росії із 2014 року та планів на такі гастролі принаймні до завершення конкурсу.

Натомість переможець отримає суттєву фінансову допомогу від організаторів у реалізації виступу на головній сцені «Євробачення - 2020» у Роттердамі.

Трансляцію національного відбору здійснюють телеканали СТБ та UA:перший.

Наступний ефір із другим півфіналом відбудеться 15 лютого, фінал – 22 лютого.

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