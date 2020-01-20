Зустріч випускників талант-шоу. Хто братиме участь в українському нацвідборі на «Євробачення-2020»?

В Україні розпочався національний відбір на «Євробачення-2020». 20 січня фанати конкурсу дізнались про претендентів на право представляти Україну в Нідерландах у травні.

Радіо Свобода зібрало факти про всіх учасників нацвідбору.

Гурт [O]

Колектив від лейблу Masterskaya, як і всі інші підопічні Івана Дорна, звучить по-особливому якісно та екстравагантно.

Найбільше питань у соціальних мережах поки викликала назва гурту. На перший погляд, незрозуміло, як її читати. В своєму відеоблозі учасники гурту пояснюють: «Ми довго думали, як назватись. Назва мала читатись українською, російською та англійською однаково. І літера «О» підійшла, при чому всі наші імена починаються з цієї літери».

«Пісні – вони як квіти або як плоди. Вони дозрівають і з'являються. Вони впливають на людину, яка торкається до них. І в цьому їх сенс і краса», – розповідає про свою творчість солістка.

Минулого року лейбл Masterskaya на нацвідборі представляв гурт YUKO та посів четверте місце.

FO SHO

Якщо ви почуєте їхню пісню на радіо, то навряд ідентифікуєте їхню музику як українську. Харків'янки Бетті, Сіона і Міріам стали новими сенсаціями українського репу, вслід за Alyona Alyona та Аліною Паш.

Тексти гурту написані англійською мовою, тому й слухачі в ютюбі часто бажають гурту якнайшвидше «вистрілити» на весь світ.

Сестри-афроукраїнки дають не так багато інтерв'ю, тому про них мало інформації. Сподіваємось, що на нацвідборі про них стане відомо більше.

KRUTЬ

Марина Круть дає нове життя українській бандурі – свою творчість вона відносить до інді-соулу. Як учасниця кількох талант шоу вона відзначилась особливим виконанням пісень «Bohemian Rhapsody» та «Creep», які стали вірусними на YouTube.

Дівчина нещодавно випустила новий альбом «ALBINO» та встигла проїхатись із його презентацією Україною.

Tvorchi

Амбасадори електронної музики з міста Тернопіль вже підірвали не один концертний майданчик. В коментарях на YouTube часто можна зустріти захоплені відгуки на кшталт: «Чесно, якби мені не сказали, що це виконавці з Тернополя, я ніколи б не здогадалась. Все настільки круто, що тягне на велику популярність в недалекому майбутньому».

До складу дуету входять двоє хлопців – українець Андрій Гуцуляк та нігерієць Джеффрі Кенні. В одному із інтерв'ю хлопці розповіли, що познайомились на вулиці випадково, коли Андрій захотів випробувати свій рівень англійської та підійшов із Джеффрі просто поспілкуватись.

Хлопці записують пісні як англійською, так і українською мовами.

Katya Chilly

Катерина Кондратенко під своїм псевдо Katya Chilly вже давно відома українському слухачу. Її тріумфальне повернення на одне із популярних талант-шоу стало справжньою YouTube-сенсацією – понад 16 мільйонів переглядів.

І хоча дівчині так і не вдалося здобути перемогу в конкурсі, вона заявила про себе як про артиста, здатного до перевтілень. Над її новим акустичним проєктом працюють ще п'ятеро людей, тому в записах можна почути такі інструменти, як дарбука, контрабас, ударні, скрипка та фортепіано.

Тривалість свого творчого шляху співачка оцінює у 13 років.

KHAYAT

Ще один учасник талант-шоу на ім'я Андрій Хаят вже пробував свої сили на нацвідборі минулого року, на якому посів 5-те місце.

Тоді у соціальних мережах розгорівся справжній скандал через невідповідність оцінок журі (2) та глядачів (6). Користувачі соціальних мереж тоді звинувачували суддів у заангажованості та упередженості щодо виконавця.

За цей рік хлопець із Кіровоградщини встиг записати дебютний альбом «KHMIL'»​ та три гучні сингли – «Vesnianka»​, «EVER»​ та «OSOKA»​.

Assol

Катерина Гуменюк із Донецька вже є відомою українському слухачеві, свою творчу кар'єру вона розпочала у трирічному віці. Втім, у підлітковому віці вона робила велику творчу паузу, бо навчалась музиці в Лондоні.

Про свою конкурсну пісню дівчина написала на своїй сторінці у фейсбуці: «Вона називається «Save it». Вона – про те, як важливо берегти планету, де ми живемо, охороняти природу, почати діяти з самого себе. І кожен із нас може зробити свій внесок: не кидати сміття під ноги, не використовувати пластик, правильно сортувати відходи. Мені дуже хочеться, щоб українці звернули увагу на нашу планету».

Це не вперше, коли українські виконавиці намагаються здивувати світ в амплуа екомесії: 2010 році співачка Alosha посіла десяте місце на конкурсі з піснею «Sweet people», а в 2018-му в нацвідборі з такою ж темою виступала співачка Ingret. Втім, меседж її пісні розкритикував один із членів журі Андрій Данилко.

CLOUDLESS

Київський альтернативний гурт, створений в 2017 році. Особливої популярності гурт набуває після того, як їхня пісня звучить у популярному молодіжному серіалі «​Школа»​.

Про свою дебютну пісню «Між світами»​ учасники гурту пишуть: «Це в першу чергу заклик забути, хоча б на деякий час, про усі нагальні проблеми. Ми завжди можемо побачити світло. Потрібно лише відкрити серце та шукати, навіть якщо це світло десь між світами»​.

Це – та музика, яку приємно слухати в довгій дорозі під час тривалого мовчання. Або ж (як дехто вважає) ідеальний саундтрек для першого побачення.

GARNA

На відміну від багатьох інших учасників відбору, Олена Левашева одразу оприлюднила й свою конкурсну пісню під назвою «Who we are?».

Презентували її лише в грудні 2019 року, тож відомо про неї поки небагато. Відомо, що вона тривалий час була солісткою симфонічного кросовер-оркестру Prime Orchestra, який дав вже понад 400 концертів по всьому світу.

David Axelrod

Ще один учасник талант-шоу, підопічний Тіни Кароль.

Його ім'я звучить як щось нове та самобутнє, але насправді він вже не раз намагався увірватись в першу лігу українського шоу-бізнесу. Володимир Ткаченко із Дніпра брав участь у проєкті «Шанс», «Х-фактор», «Танці з зірками», був солістом гурту «Барселона».

Тривалий час артист перебував у творчій відпустці. І ось знову повернувся на велику сцену із бажанням представити Україну на «Євробаченні-2020».

Олександр Порядинський

Олександр став переможцем шоу «Х-фактор» ще в 2013 році, вразивши суддів виконанням пісні «Не плач, тату». Після цього він став підопічним російської співачки Ірини Дубцової.

Відео з ним переглянули понад 7 мільйонів глядачів. На той момент хлопцеві було лише 15 років.

Нещодавно співак презентував кліп на пісню «Savior», яка розповідає про самотність людини в сучасному світі: «Озирніться навколо, і обов'язково знайдете того, хто поверне вам віру в себе і в людей. Стане вашим спасителем. А можливо, саме ви і є тією людиною, яка здатна зарядити іншого власним прикладом, дарувати натхнення і життєву енергію. Вже сама назва – «Savior» – є багатозначною. Рятівник, спаситель, або мотиватор до самореалізації та людина, здатна на самопожертву. І оскільки всі ми різні, кожен може знайти власне тлумачення цієї назви, особистий сенс пісні, відкрити в ній дуже близьку історію».

GIO

Співак Гіо Дарахвелідзе народився у Грузії, але тепер вже позиціонує себе як український музикант. Він живе в Києві, закінчив Інститут міжнародних відносин.

Цьогоріч він брав участь у проєкті «Голос країни», його наставником став співак Дан Балан. Вже в листопаді хлопець дав свій перший концерт в Києві.

Jerry Heil

Яна Шемаєва із Василькова стала відомою завдяки пісні «Ахрана, атмєна». До цього вона займалась записом каверів на відомих виконавців, вела свій блог, брала участь у талант-шоу, але так і не здобувала перемогу.

В 2019 році вона випустила альбом «Я – Яна», який не зовсім можна назвати дебютом. Ще в 2017 році з допомогою «Vidlik Records» дівчині вдалося записати свій мініальбом під назвою «Де мій дім», куди увійшли всього 4 треки.

Зараз її творчість має іронічне забарвлення та набирає мільйони переглядів у Youtube.

Еліна Іващенко

Броварчанка Еліна Іващенко – ще одна випускниця шоу «Х-фактор», де вона здобула перемогу в 2019 році. В 2016-му вона також стала переможницею проєкту «Голос. Діти».

Втім, 18-річна дівчина займається не лише сольною кар'єрою. Вона також працює ведучою на радіо та викладає вокал.

Найбільше глядачам Еліна запам'яталась за незрівнянне виконання пісні Квітки Цісик.

GO-A

Один із найбільш атмосферних гуртів на нацвідборі пише про свою творчість так: «Український електрофолк-гурт, що поєднує у своїй творчості український автентичний вокал, сучасні танцювальні біти, африканські барабани та потужний гітарний драйв у вибухову музичну суміш».

Найбільше вони відомі фанатам радіостанцій – їхній трек «Веснянка» став переможцем конкурсу «The Best Track in Ukraine» від Kiss FM.

Колектив брав участь у багатьох музичних фестивалях, в тому числі й за кордоном.

Конкурсанти із незвичним для України репертуаром.

Львівський гурт MOONZOO виступає з 2017 року. Важко визначити конкретний музичний напрям, в якому вони виступають. Це електронна музика, в якій поєднується блюз, електропоп та ньювейв. Про свою конкурсну пісню учасники гурту пишуть: «Для нас це складний челендж, адже ще жодного разу український відбір не вигравала маловідома група без лейблу та професійного продюсера, яка записує і зводить треки буквально на кухні (пісня на «Євробачення» – не виняток)».

Про виконавця F.M.F. Sure поки відомо мало. Втім, на YouTube можна знайти один із їхніх дуетів.

У «Євробаченні-2019» Україна участі не брала. У лютому Національна суспільна телерадіокомпанія і переможниця нацвідбору Maruv відмовилися підписувати контракт про участь на «Євробаченні». На адресу співачки лунала критика через те, що раніше вона їздила виступати до Росії і також має заплановані концерти там у майбутньому.

У 2018 році від України на «Євробачення» поїхав співак Melovin. Він посів 17 місце.

Загалом представники України двічі перемагали у пісенному конкурсі «Євробачення»: у 2016 році – співачка Джамала з піснею «1944», у 2004 році – Руслана з піснею «Wild Dances».