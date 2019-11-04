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04 листопада 2019, Київ 13:17
Новини | Суспільство

Співачка Maruv отримала престижну нагороду MTV у номінації для «російських виконавців»

Maruv (Анна Корсун)

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Українська співачка Maruv (справжнє ім’я Анна Корсун – ред.) здобула престижну премію MTV Europe Music Awards. Як йдеться на сайті премії, церемонія нагородження відбулася 3 листопада в іспанській Севільї.

У номінації Best Russian Act (Найкращий російський виконавець) переможницею стала саме Maruv, з якою за це звання змагалися також Face, Little Big, Noize MC та Zivert.

На сторінці Maruv у Facebook розміщене фото виконавиці на тлі банера премії у Севільї.

Переможцями в основних номінаціях MTV Europe Music Awards визнали Ніккі Мінаж, Біллі Айліш, Шона Мендеса і гурт Green Day.

/**/ /**/ Український співак Melovin на сцені під час пісенного конкурсу «Євробачення-2018» в Лісабоні, Португалія, 10 травня 2018 року
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На початку року Національна суспільна телерадіокомпанія і переможниця нацвідбору Maruv відмовилися підписувати контракт про участь на «Євробаченні». На адресу співачки лунала критика через те, що раніше вона їздила виступати до Росії і також має заплановані концерти там у майбутньому.

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