Україна відмовляється від «Євробачення-2019»: артисти не захотіли їхати замість Maruv

Гості програми «Ваша Свобода»: музикант, композитор, радіоведучий Роман Коляда; PR-директор «UA:Суспільного мовлення» Вікторія Сидоренко; журналістка і телеведуча Наталія Влащенко

Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) відмовляється від участі в міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2019». Про це повідомила прес-служба НСТУ після того, як троє учасників фіналу національного відбору (Freedom Jazz, Kazka, Brunettes Shoot Blondes) відмовилися поїхати на конкурс замість співачки Maruv. Чому так склалося і що в такій ситуації втрачає Україна?

Олександр Лащенко: Пане Коляда, до чого все котиться? 2014 року Україна взагалі не брала участі у фіналі «Євробачення».

У правилах конкурсу – авторські права повинні належати співаку. У Maruv не належали співаку. Вони належать Warner Music Russia

​Роман Коляда: Я не бачу великої біди, що Україна не поїде на «Євробачення». Я ризикну припустити, що це, можливо, найправильніший варіант. Дуже багато помилок зроблено в процесі. Помилкою є зміна правил в процесі гри. Помилкою є невстановлення притомних правил до того.

З іншого боку, є у правилах конкурсу, що авторські права повинні належати співаку. У Maruv не належали співаку. Вони належать Warner Music Russia. Це ситуація, в якій немає правих. Коли з’ясовується, що праві начебто всі, іноді буває правильним не зберігати хорошу міну і перти до кінця, а зробити крок у сторону.

Цей скандал б’є по всіх учасниках процесу. Я не розумію, чому учасники не хочуть заходити з другого місця на перше, з третього – на друге... І хто вирішив, що саме ці 16 півфіналістів? Хтось критерії відбору цих 16 знає? Я не дуже великий прихильник теорії змов. Але не є для мене до кінця зрозумілою ця ситуація.

Тема гастролей у Росії повинна була відбутися раніше, а не постфактум

І тема гастролей у Росії теж повинна була відбутися раніше та зафіксована чи не у гласних, але краще офіційно, а не постфактум. З точки зору, що встановлені правила – їх треба дотримуватися, то так, Maruv має поїхати. З точки зору, що країна воює, а вона заробляє гроші в Росії – ні, не має поїхати. Була реакція пуристично налаштованої публіки у Facebook, мовляв, що це за голі дупи, що це за цицьки, що це за несмак, пісня про диявола?! А подивіться на весь сучасний шоу-бізнес!

(Повна версія програми)

У соцмережах з’явилася картинка така: раніше казали, що «зняли з поїзда у Нацгвардію», то зараз з поїздів почнуть знімати на «Євробачення». Артисти розуміють, що в такій історії вже ніхто не виграє. В таких історіях треба знаходити вихід, в якому всі будуть «vin-vin», якщо всі – «los-los», то краще пропустити хід і вийти на наступному етапі.

Якщо дівчата хочуть виступати в Росії – нехай на передову з’їздять, перед хлопцями скажуть, що поки ви тут гинете, ми хочемо позитивні вібрації з нашим ворогом поширювати

Був класний пост у Вані Леньо з Kozak System: якщо дівчата хочуть виступати в Росії – гаразд, нехай на передову з’їздять, перед хлопцями скажуть, що поки ви тут гинете, ми хочемо позитивні вібрації з нашим ворогом поширювати. Тільки хай «броніки» з собою візьмуть і «памперси» про всяк випадок, подивляться в очі тим, хто сьогодні на фронті, у тому числі гине.

– Пані Сидоренко, НСТУ оприлюднила частину договору з учасником «Євробачення». Зокрема звернула увагу на те, що договір між телерадіокомпанією та учасником «Євробачення» укладається щороку і базується на правилах власника, організатора конкурсу і так далі. Але те, що учасник від України не мав права гастролювати на території держави-агресора – Росії, то цього не було в цьому контракті?

Вікторія Сидоренко: Ми оприлюднили частину договору, яка може бути публічною. Зі співачкою Maruv ми не могли досягти згоди щодо умов цього договору. Всі умови договору, які стосуються обов’язків виконавця, базовані на правилах самої Європейської спілки мовників і є публічними. Є інша частина умов, які не базовані на правилах Європейської спілки мовників, проте внесені туди самим суспільним мовником, тобто нами, на етапі нацвідбору. У минулих договорах учасників, які переставляли Україну на «Євробаченні», такої угоди (щоб учасник не брав участі у гастролях на території держави-агресора Росії – ред.) – не було. Цьогоріч вона була додана.

Учасники, які здобули друге місце за результатами та третє, відмовилися

На даний момент ні з ким новим ми переговорів поки не ведемо. Ми розглядаємо всі варіанти щодо подальшого розвитку цієї ситуації. Учасники, які здобули друге місце за результатами та третє, відмовилися. Вони не знайомилися з умовами договору. В обох випадках це була телефонна розмова. На етапі нашої пропозиції виступити учасником від України на «Євробаченні» була відмова. Договір був би однаковим для будь-якого учасника, хто не виграв би.

У мене є побоювання, гадаю, абсолютно обґрунтовані, що наступні виконавці теж відмовлялися б. Тому що це для кожного з них є ризиком. В українському суспільстві назріває величезний конфлікт, є розподіл думки самого суспільства: а чи може в принципі у тих умовах, в яких Україна перебуває зараз, в умовах війни український виконавець гастролювати на території Росії? Закону, який це якось забороняє, немає. Це не проблема суспільного мовника, це проблема українського суспільства загалом. Зараз багато виконавців продовжують такі гастролі. Їхня участь у «Євробаченні» привертає до цього зайву увагу. Я висуваю припущення, що артисти, більшість яких гастролюють на території Росії, не зацікавлені афішувати цю інформацію. Буде таке ж цькування у соцмережах, яке спостерігали щодо співачки Maruv.

Артисти, більшість яких гастролюють на території Росії, не зацікавлені афішувати цю інформацію. Буде таке ж цькування у соцмережах, яке спостерігали щодо співачки Maruv

У перший тиждень березня Європейська спілка мовників повинна отримати від нас документи щодо учасника і всі необхідні матеріали. Ми постійно з ними перебуваємо на зв’язку. Європейська спілка мовників на своєму сайті оприлюднила офіційну позицію, що не втручатимуться у хід нацвідбору і не впливатимуть на рішення української сторони. Вони консультують нас з усіх питань, що стосуються правил, договорів і так далі.

(Дискваліфікація України – ред.) таких варіантів поки що навіть не обговорюється, і жодних заяв від Європейської спілки мовників немає. Суспільна телерадіокомпанія України не порушила жодного правила, які встановлені до конкурсу «Євробачення».

– Пані Влащенко, ви написали у Facebook: «Найгірше, що можна було зробити з культурою – це перетворити її в пропаганду. Непрофесійно, незаконно, нечесно». Чому ви так вважаєте?

Наталія Влащенко: Сам конкурс дає музикантам більшу впізнаваність і так далі. У договорі з НСТУ не було таких умов, які з’явилися потім. Вокаліст має все щодо договору, а НСТУ – нічого. Всі витрати несе конкурсант, але в разі перемоги виграє держава. Це дивно. Чомусь так виходить, що талановиті артисти чи спортсмени нікому не потрібні, допоки вони не виграли. Отоді всі згадують, що вона – українка.

​І про мораль цієї історії. Коли в журі сидить артистка чи на сцені Сергій Притула дорікає, що хтось в Росії виступає і так далі, то чи це все відбувається в державі, яка не торгує з агресором? Це все відбувається в державі, де деякі наші політики продають землю в Криму, які крадуть під час війни мільйони! Давайте ми тоді всі будемо чесними. У нас назріла розмова про те, що маємо жити відповідно до тих цінностей, які ми проголошуємо.