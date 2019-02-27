Гурт Kazka відмовляється від участі в Євробаченні

Гурт Kazka, який посів третє місце у національному відборі на «Євробачення-2019», відмовляється від участі пісенному конкурсі. Гурт написав про це у повідомленні в Facebook.

«Ми хочемо i мали б за честь представляти Україну на Євробаченні. Ми вклали в це бажання багато сил, енергії, часу. Ми за цим йшли на Нацвiдбiр. Але нам не потрібна перемога будь-якою ціною. Наша місія – об’єднувати людей своєю музикою, а не сіяти розбрат. Тому на пропозицію НСТУ у нас є чітка відповідь: ми не поїдемо в 2019 році на Євробачення», – йдеться в заяві.

Водночас Kazka готова представити Україну на конкурсi в наступному році, якщо їх оберуть.

Напередодні член правління Національної суспільної телерадіокомпанії (НСТУ) Олександра Кольцова в ефірі Громадського заявила, що Україна може відмовитися від участі в «Євробаченні-2019» і не посилати свого представника для участі в пісенному конкурсі.

Перед цим стало відомо, що гурт Freedom-jazz, який посів друге місце у національному відборі, відмовився представляти Україну на «Євробаченні» після того, як НСТУ 25 лютого вирішила не підписувати контракту з переможницею нацвідбору Maruv.

На адресу Maruv лунала критика через те, що раніше вона їздила виступати до Росії і також має заплановані концерти там у майбутньому.

Співачка заявила 25 лютого, що готова була відмовитися від концертів у Росії заради виступу на пісенному конкурсі «Євробачення», але «не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промоакції наших політиків».

Після рішення щодо Maruv НСТУ заявила, що вестиме переговори з іншими учасниками.