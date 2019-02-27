Україна може залишитися без представника на Євробаченні – член правління НСТУ

Україна може відмовитися від участі в «Євробаченні-2019» і не посилати свого представника для участі в пісенному конкурсі, заявила в ефірі Громадського член правління Національної суспільної телерадіокомпанії (НСТУ) Олександра Кольцова.

За її словами, Суспільне на даний час веде переговори з гуртом Kazka щодо участі в «Євробаченні».

«Але мені здається, зараз, в цій ситуації – це криза, на яку немає однозначної відповіді, правильної, тому що суспільство розділене», – сказала Кольцова.

Напередодні стало відомо, що гурт Freedom-jazz, який посів друге місце у національному відборі, відмовився представляти Україну на «Євробаченні».

25 лютого Національна суспільна телекомпанія України відмовилася від підписання угоди про участь у пісенному конкурсі з командою співачки Maruv, яка перемогла в нацвідборі. На її адресу лунала критика через те, що раніше вона їздила виступати до Росії і також має заплановані концерти там у майбутньому.

Перед цим голова Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія заявив, що НСТУ не дійшла угоди з командою Maruv і не підпише з нею угоду про участь у «Євробаченні».

Співачка Maruv заявила 25 лютого, що готова була відмовитися від концертів у Росії заради виступу на пісенному конкурсі «Євробачення», але «не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промоакції наших політиків».

Після рішення щодо Maruv НСТУ заявила, що вестиме переговори з іншими учасниками.