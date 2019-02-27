Україна не братиме участі в «Євробаченні-2019» – НСТУ

Національна суспільна телерадіокомпанія України заявила 27 лютого, що відмовляється від участі в Міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2019».

«Переможцем Національного відбору на цьогорічне Євробачення стала співачка MARUV, якій Суспільний мовник, як і робить це щороку, запропонував укласти договір для представлення України на пісенному конкурсі. Однак після проведених перемовин MARUV відмовилася підписувати договір», – ідеться в повідомленні НСТУ.

«Національний відбір-2019 виявив та привернув увагу нашого суспільства до системної проблеми музичної індустрії в Україні: зв’язків артистів із шоу-бізнесом на території держави-агресора, які й на п’ятому році військового конфлікту все ще залишаються дуже тісними… Закони України не пропонують жодних обмежень щодо роботи виконавців та артистів на території Російської Федерації, попри великий суспільний запит на врегулювання цієї ситуації. У ситуації, що склалася, дотримуючись закону про Суспільне мовлення, а також в умовах надмірної політизації перебігу національного відбору Суспільний мовник вирішив відмовитися від участі в Міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2019», – додають в НСТУ.

Національна суспільна телерадіокомпанія і переможниця нацвідбору Maruv відмовилися підписувати контракт про участь на «Євробаченні». На адресу співачки лунала критика через те, що раніше вона їздила виступати до Росії і також має заплановані концерти там у майбутньому.

Після цього НСТУ почала переговори з іншими учасниками відбору. Freedom Jazz та Kazka відмовилися представляти Україну на конкурсі.