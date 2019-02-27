Уряд пропонує вдосконалити правила відбору на Євробачення

Кабінет міністрів України підтримав пропозицію віце-прем’єр-міністра В’ячеслава Кириленка щодо вдосконалення правил відбору учасників від України на пісенний конкурс «Євробачення». Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кабміну 27 лютого.

Крім того, уряд висловився за впорядкування «концертно-гастрольної діяльності для осіб, які беруть участь у заходах на території країни – агресора та окупованій території», звернувшись до Верховної Ради з проханням невідкладно розглянути відповідний законопроект.

«Урядове рішення продиктоване суспільним резонансом, який був викликаний обставинами недавнього відбору учасників конкурсу «Євробачення»-2019 від України. Як зазначили урядовці, втручатися в цей процес, так само як і в діяльність суспільного мовника (як куратора процесу) уряд не може. Втім саме удосконалення наявних нормативних актів дозволить виключити ситуації, що збурюють суспільство», – йдеться в заяві уряду.

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Україна поки що не визначила, хто представлятиме її на Євробаченні-2019, що відбудеться в Тель-Авіві. Національна суспільна телерадіокомпанія відмовилася підписувати контракт із переможницею нацвідбору Maruv. На адресу співачки лунала критика через те, що раніше вона їздила виступати до Росії і також має заплановані концерти там у майбутньому.

Після цього НСТУ почала переговори з іншими учасниками відбору. Наразі двоє з них відмовилися представляти Україну на конкурсі.