НСТУ про договір з учасником «Євробачення»: заборона гастролювати в Росії з’явилася цього року

Заборона гастролювати в Росії з’явилася в договорі з учасником «Євробачення» від України цього року, повідомила PR-директор Національної суспільної телерадіокомпанії України Вікторія Сидоренко в ефірі Радіо Свобода.

«У попередніх роках, у минулих договорах учасників, які представляли Україну на минулих «Євробаченнях», такої угоди не було. Цьогоріч вона була додана», – сказала Сидоренко.

Вона розповіла, що існують умови договору, які стосуються обов’язків виконавця, базовані на правилах самої Європейської спілки мовників.

«Вони є публічними, оприлюдненими на офіційному сайті. Тобто кожен охочий може ознайомитися з ними й перевірити, що це дійсно так. Є ж інша частина умов, які не базовані на правилах Європейської спілки мовників, проте внесені туди самим Суспільним мовником, тобто нами. Вони були внесені ще на етапі національного відбору, тобто до того, як ми дізналися, хто буде переможцем. Договір готувався, звичайно, заздалегідь», – додала Сидоренко.

Національна суспільна телерадіокомпанія і переможниця нацвідбору Maruv відмовилися підписувати контракт про участь на «Євробаченні». На адресу співачки лунала критика через те, що раніше вона їздила виступати до Росії і також має заплановані концерти там у майбутньому.

Після цього НСТУ почала переговори з іншими учасниками відбору. Freedom Jazz та Kazka відмовилися представляти Україну на конкурсі.