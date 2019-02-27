«Євробачення-2019» – без України

Музичні гурти, спершу Freedom Jazz та Kazka, а потім і Brunettes Shoot Blondes, які були у фіналі національного відбору України на «Євробачення-2019», відмовилися замінити на конкурсі співачку Maruv. І врешті-решт Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) заявила, що відмовляється від участі в Міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2019». Що в такій ситуації втрачає Україна? Ще до повідомлення НСТУ про неучасть України в цьогорічному пісенному конкурсі, проблему, що виникла, обговорювали гості програми «Ваша Свобода»: музикант, композитор, радіоведучий Роман Коляда; PR-директор «UA:Суспільного мовлення» Вікторія Сидоренко; журналістка і телеведуча Наталія Влащенко.