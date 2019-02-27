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27 Лютий 2019, Київ 18:00
Новини | Політика

Ще один учасник нацвідбору на «Євробачення-2019» відмовився від участі в конкурсі

Раніше, крім Brunettes Shoot Blondes, представляти Україну на конкурсі замість Maruv відмовилися Freedom Jazz та Kazka

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Музичний гурт Brunettes Shoot Blondes повідомив про намір відмовитись від участі у «Євробаченні-2019» від України в разі отримання відповідної пропозиції від Національної суспільної телерадіокомпанії України.

«Хочемо заздалегідь повідомити: якщо нам надійде пропозиція щодо участі у Євробаченні-2019, ми її відхилимо. Наш гурт не перемагав у Нацвідборі, ця поїздка не наша. Шанувальників просимо зрозуміти наше рішення», – йдеться в повідомленні на сторінці Brunettes Shoot Blondes у Facebook.

Водночас у Національній суспільній телерадіокомпанії України повідомили Радіо Свобода, що наразі ні з ким із музикантів не ведуть переговорів щодо участі в пісенному конкурсі «Євробачення».

НСТУ відмовилася підписувати контракт із переможницею нацвідбору Maruv. На адресу співачки лунала критика через те, що раніше вона їздила виступати до Росії і також має заплановані концерти там у майбутньому.

Після цього НСТУ почала переговори з іншими учасниками відбору. Freedom Jazz та Kazka відмовилися представляти Україну на конкурсі.

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