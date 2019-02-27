НСТУ про учасника на «Євробаченні»: на цей момент ні з ким переговорів не ведемо

Національна суспільна телерадіокомпанія України наразі ні з ким із музикантів не веде переговорів щодо участі в пісенному конкурсі «Євробачення», заявила PR-директор НСТУ Вікторія Сидоренко в ефірі Радіо Свобода.

«Сьогодні прямо зараз на цей момент ні з ким новим ми переговорів поки що не ведемо. Ми розглядаємо всі варіанти щодо подальшого розвитку цієї ситуації, проводимо консультації. Як суспільний мовник, ми поважаємо вибір глядачів і, безумовно, результати національного відбору та довіру глядачів. Тому коли Maruv не погодилася підписати договір, ми запропонували такий договір учасникам, які здобули друге місце і, відповідно, третє, коли друге місце відмовилося», – сказала Сидоренко в ефірі програми «Ваша Свобода».

Вона додала, що Freedom Jazz та Kazka отримали пропозицію телефоном і відмовилися від участі в конкурсі, детально не ознайомлюючись із договором.

За словами Сидоренко, НСТУ має назвати учасника від України в перший тиждень березня.

Національна суспільна телерадіокомпанія відмовилася підписувати контракт із переможницею нацвідбору Maruv. На адресу співачки лунала критика через те, що раніше вона їздила виступати до Росії і також має заплановані концерти там у майбутньому.

Після цього НСТУ почала переговори з іншими учасниками відбору. Freedom Jazz та Kazka них відмовилися представляти Україну на конкурсі.